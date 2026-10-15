자이언티, 15일 '연희동에서' 공개…'양화대교' 신드롬 이을까

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[스포츠조선 백지은 기자] 감성 아티스트 자이언티가 신곡 '연희동에서'를 발표한다.

자이언티는 15일 오후 6시 디지털 싱글 '연희동에서'를 공개한다. '연희동에서'는 자이언티가 몇년간 연희동에 거주하며 느낀 감상과 실제 일상에서 출발, 오랜만에 열리는 콘서트에서 새로운 노래를 들려주고 싶다는 마음으로 준비한 곡이다. 자이언티는 한밤중의 한적한 연희동을 배경으로 익숙한 일상을 리스너들과 나눈다.

자이언티는 특정 장소나 공간을 곡의 주제로 가져와 자신만의 서사를 풀어내는데 탁월한 재능이 있는 아티스트다. 그의 대표곡인 '양화대교' 역시 예쁜 한강 다리가 아닌, 어린시절 택시 운전을 하시던 아버지의 일터이자 집으로 돌아오는 길목으로 풀어내면서 대중이 실제로 다니는 익숙한 공간에 자신의 서사를 입혀 공감대를 형성한다. 누구나 머릿속으로 그릴 수 있는 실존 장소나 상황을 제시하고 특유의 툭툭 내던지는 듯한 보컬 스타일이 더해지면서 '진짜 내 이야기'처럼 들리게 만드는 게 자이언티 음악의 힘이다. 그만큼 이번 '연희동에서'도 또다른 메가 히트를 기록할지 기대를 모은다.

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자이언티는 "한밤중에 산책할 때면 스며 나오는 풀벌레 소리부터 왠지 뿌연 가로등 불빛들까지 이리 한적하고 아름다운 동네는 또 없다. 모두 언젠가 시간이 남아돌 때 밤 산책하러 와 보셔도 좋겠다. 노래 즐겨주시고 콘서트에서 봬요!"라고 밝혔다.

자이언티는 11월 14일과 15일 양일간 GS아트센터에서 '자이언티 2026 라이브'를 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com