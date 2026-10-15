“13세 미성년 딸은 건드리지 마”...'중국 보아' 아이찡母, 임금 체불 사과 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 이수만이 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트) 멤버 아이찡의 모친이 결국 입을 열었다. 딸의 데뷔 직후 불거진 가족 회사의 임금 체불 논란과 관련해 지급 지연 사실을 인정하고 공식 사과했다.

아이찡의 모친은 14일 중국 SNS 웨이보를 통해 장문의 입장문을 내고 "최근 저와 관련된 일로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 과거 교육 관련 사업을 운영했지만 경영 상황이 급격히 악화되면서 회사가 심각한 경영난에 빠졌고 이 과정에서 채무 분쟁이 발생했다고 설명했다.

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아이찡 모친은 책임을 피하지 않았다. "어떠한 객관적인 사정이 있었더라도 지급해야 할 금액을 제때 지급하지 못한 것은 제가 직시하고 책임져야 할 잘못"이라며 피해를 입은 이들에게 사과했다.

현재는 당사자들과 직접 연락하며 해결 방안을 논의하고 있다고도 했다. 그는 "관련 당사자들과 한 분씩 연락해 해결 방안을 협의하고 있으며 지속적으로 소통하고 있다"며 "모든 문제가 해결될 때까지 책임을 회피하지 않고 끝까지 책임지겠다"고 약속했다.

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그러나 이번 논란이 미성년자인 딸 아이찡에게까지 번지는 것에는 선을 그었다.

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아이찡의 모친은 "이번 사건에 대한 책임은 부모가 지고 적절히 해결해야 할 문제"라며 "아이는 제가 과거 운영했던 사업 및 관련 분쟁과 아무런 관계가 없다"고 강조했다.

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앞서 중국 현지에서는 아이찡의 부모가 운영에 관여한 베이징 소재 교육업체를 둘러싸고 전 직원들의 임금 체불 주장이 제기됐다.

보도에 따르면 아이찡의 모친은 해당 업체의 법정 대표를, 부친은 감사를 맡았다. 전 직원들은 2024년부터 임금이 제대로 지급되지 않았다고 주장했고 일부는 분할 상환 약속 이후에도 지급이 중단됐다는 취지의 폭로를 내놨다.

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기업정보 플랫폼을 통해 해당 업체와 아이찡 부모를 대상으로 한 법원 강제집행 사건이 접수된 사실도 알려졌다. 다만 강제집행 금액 전체가 임금 체불액을 의미하는 것은 아니며 구체적인 채무 내용은 별도로 확인될 필요가 있다.

논란이 더 크게 번진 건 시점 때문이었다.

A2O LITE는 지난 12일 경기 고양시 킨텍스에서 A2O SOUL과 함께 데뷔 쇼케이스를 열었고 13일 데뷔곡 'NEON'을 발표하며 본격적으로 활동을 시작했다. 아이찡은 이 무대에서 보아의 데뷔 초를 떠올리게 하는 외모와 춤선으로 주목받으며 일명 '중국 보아'라는 수식어까지 얻었다.

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하지만 데뷔 직후 가족을 둘러싼 임금 체불 의혹이 터지면서 화제의 중심이 순식간에 바뀌었다. 특히 아이찡이 13세의 미성년자라는 점에서 부모의 사업상 책임을 딸에게 연결해서는 안 된다는 반응도 함께 나왔다.

아이찡 모친이 직접 지급 지연 사실을 인정하고 "끝까지 책임지겠다"고 사과하면서 논란은 새로운 국면을 맞게 됐다.

한편 A2O LITE는 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 새롭게 선보인 걸그룹이다. 이수만이 경업금지 기간을 마친 뒤 K팝 시장에 본격 복귀하며 내놓은 팀이라는 점에서 데뷔 전부터 높은 관심을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com