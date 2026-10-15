[SC-BIFF 폐막] "CG·연기 모두 합격점"…부국제서 만난 '재혼 황후', 역시 기대작 맞네

주지훈, 신민아, 이세영, 이종석(왼쪽부터). 사진 제공=부산국제영화제

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[스포츠조선 안소윤 기자] 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 제31회 부산국제영화제(BIFF)에서 기대작다운 화제성을 입증했다.

'재혼 황후'가 지난 9일에서 10일 양일간 롯데시네마 센텀시티와 영화의전당 하늘연극장에서 GV를 진행했다. 10일에는 영화의전당 루프씨어터에서 야외 무대인사를 개최하고 팬들과 만났다. 먼저 GV 현장에는 '재혼 황후' 연출을 맡은 조수원 감독을 비롯해 배우 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 참석했다. 조 감독은 "원작의 판타지 세계관을 그대로 실사화하는 선택에는 용기가 필요했다"며 "훌륭한 배우들이 함께 힘을 더해준 덕분에 멋지게 시작하고 완성할 수 있었다"고 전했다.

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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배우들도 각자 맡은 역할을 소개하며 연기에 중점을 둔 부분을 이야기했다. 황후 나비에 역을 맡은 신민아는 "나비에가 배신과 이혼을 겪고 새로운 사랑을 선택하기까지의 과정을 시청자들이 공감하며 따라갈 수 있도록 인간적인 면모와 주체적인 감정선을 표현하는 데 집중했다"고 밝혔다. 주지훈은 황제의 위치에서 제국을 지키고 왕실의 후손을 이어가야 하는 소비에슈를 연기했다. 그는 '궁', '킹덤'에 이어 '재혼 황후'까지 참여한 자신에 대해 "로열 프로페셔널"이라고 소개해 웃음을 자아냈다.

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사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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서왕국의 왕자 하인리로 분한 이종석은 "비밀을 간직한 인물로 능글맞음과 동시에 여유로움을 표현하기 위해 고민했다"며 "퀸에 저를 맞추기보다 제 움직임에 맞춰 퀸을 잘 살려준 VFX팀에 감사하다. 낯설 수 있지만 그 자체로 분명히 재밌는 작품"이라고 귀띔했다. 거침없는 라스타의 매력에 끌렸다는 이세영은 "황실에서 살아남기 위한 절박함과 치열함을 이해하려 애썼다"고 전했다.

배우들은 야외 무대인사에서도 '재혼 황후'의 관전포인트를 짚었다. 신민아는 "저희가 만든 세계관 속에서 인물들의 감정을 따라가면 더 재밌을 것"이라고 전했고, 주지훈은 "아직 시작도 안 했다. 회차를 거듭할수록 도파민이 팡팡 터질 것"이라고 전해 호기심을 자극했다. 이종석은 "낯설지만 분명히 빠져들게 될 새로운 재미를 기대해 달라"고 당부했고, 이세영은 "입체적인 도파민 캐릭터 라스타를 기대해 달라"고 전해 환호를 이끌었다.

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영화제 프리미어 상영을 통해 작품이 처음 공개된 직후, 관객들의 뜨거운 반응도 쏟아졌다. 관객들은 "전 세계적으로 난리 날 것 같다", "도파민은 1등", "미술, 의상, CG, 연기 다 좋았다", "한국 드라마의 새 장을 열었다"고 극찬을 아끼지 않았다.

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이종석, 이세영, 신민아, 주지훈(왼쪽부터). 사진 제공=부산국제영화제

'재혼 황후'의 황실 부부인 주지훈과 신민아는 액터스 하우스에도 참여해 팬들과 더 가깝게 소통했다. 주지훈은 "'재혼 황후'를 2~3번 정도 거절했었고, 세계관에 대한 이해도가 높지 않다고 생각했다"며 "제가 굉장히 신뢰하는 분께서 편지도 쓰시면서 설득하셨다. 그리고 이렇게 많은 사랑을 받는 이유, 관객 분들이 어떤 점에서 이 작품을 즐기실지 궁금해졌다"고 말했다.

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신민아는 "대본을 먼저 봤는데 처음에는 '이게 뭐지?' 싶었다. 이름이 나비에, 소비에슈더라(웃음). 원작이 너무 인기가 많은 작품이라는 이야기를 들어서 웹툰을 봤다. 원작에는 인물과 에피소드가 많지만, 저희는 10부 안에 기승전결을 만들어야 했다"고 전했다.

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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부산 주요 거리를 수놓은 대규모 광고도 이목을 집중시켰다. 해운대 그랜드 조선 호텔 외벽을 비롯해 BIFF 광장 일대와 부산역 곳곳에 '재혼 황후'의 대형 광고가 설치돼 영화제 기간 강렬한 존재감을 드러내기도 했다.

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제31회 BIFF를 화려하게 장식한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에'가 도망 노예 라스타에게 빠진 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.

한편, 제31회 BIFF는 오는 15일 폐막식을 끝으로 열흘간 이어진 영화 축제의 막을 내린다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com