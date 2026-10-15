[공식] "9세에 만나 24세에 결혼"…빅나티, 군복무 중 10년 짝사랑과 혼인신고

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 빅나티가 깜짝 결혼 발표로 팬들을 놀라게 했다.

빅나티는 14일 팬들과의 단체 대화 메시지방에서 "사람들이 알기 전에 먼저 알려주고 싶다. 올해 마지막 이슈가 하나 더 있다. 갑작스러울지도 모르겠지만 '벤쿠버'랑 '벤쿠버2' 등 많은 노래 (주인공인) 그 친구랑 평생 함께하기로 했다"라고 밝혔다.

이어 "팬들 덕분에 그런 노래도 세상에 나올 수 있었고 그 덕에 나도 많은 걸 배웠다"고 고마움을 전했다.

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또 자신의 개인 계정에도 "9세에 처음만나 24세에 결혼하게 됐다. 언제나 저에게 큰 영감이 되어준 사람에게 그리고 그것들을 사랑해주시는 여러분께 진심으로 감사하다. 저는 뭘 드릴 수 있을까 하다 소소하게 한 곡 올려뒀다. 성실히 복무 마친 뒤 더 성숙한 모습으로 돌아오겠다"라며 '밴쿠버3' 영상을 공개하기도 했다.

소속사 하이어뮤직은 "빅나티가 이미 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다"고 말했다.

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빅나티는 앞서 초등학교 때부터 10년 넘게 짝사랑했던 여자친구와 연인이 됐다고 밝힌 바 있다.

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빅나티는 2019년 Mnet '쇼미더머니8'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 '밴쿠버' '노스탈지아' '정이라고 하자' '사랑이라 믿었던 것들은' 등을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 그는 9월 사회복무요원으로 대체 복무를 시작했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com