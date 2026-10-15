하희라, 33년 만에 ♥최수종 '가정 폭력' 루머에 입을 연 이유

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 하희라가 사랑꾼 남편 최수종의 황당 가정 폭력 루머를 직접 해명했다.

지난 14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 최수종, 하희라 부부가 게스트로 출연했다.

이날 하희라는 "예전에 최수종이 술 마시고 때린다는 루머를 주위 사람한테 들었다. 너무 깜짝 놀랐다"라며 털어놨다. 이어 "'그래서 남편이 미안해서 이벤트를 해주는 거다'고 하더라"고 황당 루머에 당황한 표정을 지었다. 이를 들은 유재석은 "어떻게 그런 말들을 만들어 내냐"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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하희라는 "아이들이 크니까 아이들도 들을 수가 있어서 아이들에게 '어떤 이야기를 듣든, 너희들 눈으로 본 엄마, 아빠가 진실이다'라고 이야기했더니 아이들도 편안해졌다"라고 밝혔다. 이어 "남편과 손 붙잡고 다니는 게 워낙 습관이 돼서 평상시에도 자연스럽게 손은 잡고 다닌다"라며 결혼 33주년에도 변함없는 부부 금실을 자랑했다.

하희라는 "신혼 때 손 붙잡고 나가면 '바깥에서까지 손을 붙잡고 다니네'라고 하길래 손을 놨다. 그랬더니 '둘이 싸웠냐'라고 하더라"면서 "손잡아도 안 돼, 떨어져도 안 돼"라며 당시 상황을 설명했다.

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하희라는 "이후 '신경 쓰지 말고 우리대로 가자' 했었다"라면서 "우리는 무엇을 해도 본인들의 색안경을 끼고 본다. 그래서 '이대로 가자' 한 게 벌써 33년이다"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com