"딸 핑계로 고소 압박"…'이수만 중국 보아' A2O LITE 임금체불 폭로자 2차 저격[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 A2O LITE 멤버 아이찡 부모의 임금 체불 의혹을 폭로한 네티즌 A씨가 다시 한번 입을 열었다.

A씨는 "아이찡의 어머니가 딸이 미성년자라는 이유로 경찰에 신고하겠다고 했다. 글을 삭제하지 않으면 체포될 수 있다고 압박했다"며 최초 폭로글을 삭제한 이유를 밝혔다.

A2O LITE는 이수만이 SM엔터테인먼트를 떠나 론칭한 걸그룹이다. 이수만은 하이브에 SM엔터테인먼트 주식을 매각하면서 경업금지 계약을 맺었고, 그 기한이 종료되면서 다시 K팝 시장으로 돌아왔다.

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A2O LITE는 13일 데뷔곡 '니온'을 발표했다. 특히 아이찡은 일본 한류의 시작을 연 보아의 데뷔 초 머리색과 의상 등을 완벽하게 재연한 스타일링으로 화제를 모았다.

그러나 데뷔 24시간이 안 되어 논란이 불거졌다. 아이찡의 어머니가 법정 대표, 아버지가 감사를 맡았던 베이징 소재 교육업체 전 직원들이 임금을 받지 못했다는 폭로가 나온 것이다. 해당 업체는 베이징 소피스 교육 과기 유한공사로 현재는 운영이 중단된 상태다. 기업 정보 플랫폼에는 8월 31일 엄체와 아이찡의 부모를 대상으로 한 법원 강제 집행 사건이 2건 접수된 것으로 나타났다. 집행 금액은 약 345만 위안(한화 약 6억 8900만원)이다.

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A씨는 "2024년부터 임금이 체불됐으며, 아이찡의 부모는 분할 상환에 합의한 뒤에도 다시 임금 지급을 하지 않았다. 그러면서도 딸의 미국 댄스 대회 출전이나 유명 스포츠 브랜드 광고 촬영 등에는 상당한 돈을 썼다"는 내용의 폭로글을 올렸다가 삭제했다.

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아이찡의 모친은 14일 개인 계정에 입장문을 게재했다. 그는 "어떤 사정이 있었더라도 지급해야 할 임금을 제때 지급하지 못한 것은 잘못"이라고 사과했다.

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이어 "회사의 경영난과 업계 환경 변화로 문제가 생각대로 해결되지 않았다. 현재 당사자들과 개별적으로 연락하며 해결 방안을 논의하고 있다. 문제가 해결될 때까지 책임을 회피하지 않고 끝까지 책임지겠다"고 전했다.

그러면서도 "이번 사건은 우리 부모가 책임지고 적절하게 해결해야 할 문제일 뿐 아이는 사업이나 관련 분쟁과 아무 관계가 없다"고 선을 그었다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com