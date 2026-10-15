"쉬 마려워, 남자들 앉아서 싸라"...나솔 34기 영숙, 필터 없는 언행 ‘갑론을박’

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영숙이 남성 출연자들 앞에서도 거침없는 화법을 뽐내며 또 한 번 강렬한 존재감을 남겼다.

14일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 34기 출연자들이 식사를 하며 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 영숙은 식사 후 이어진 술자리에서 갑자기 "쉬 마려워"라고 거리낌 없이 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 한 남성 출연자가 화장실과 관련해 "(남자 화장실) 편하게 쓰시면 됩니다"라는 취지로 설명하자 영숙은 "앞으로 남자분들 앉아서 싸세요. 예의있게"라며 거침없는 멘트를 이어갔다.

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남녀 출연자들이 한자리에 모여 서로를 탐색하던 상황에서도 꾸밈없는 영숙의 표현은 단연 눈길을 끌었다. 주변에서는 웃음이 터졌지만 정작 영숙은 크게 개의치 않는 듯 자연스럽게 대화를 이어가 털털한 캐릭터를 다시 한번 각인시켰다.

앞서 영숙은 아침 식사를 준비하는 과정에서도 "할 줄 아는 게 없다"며 요리를 거의 해본 적 없다고 솔직하게 털어놓은 바 있다. 다른 출연자들이 분주하게 음식을 준비하는 가운데에서도 자신의 상황을 숨기거나 포장하지 않는 모습으로 관심을 모았다.

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영숙의 거침없는 언행은 방송 직후 온라인에서도 화제가 됐다. 누리꾼들 사이에서는 "연애 프로그램에서 저렇게 솔직한 사람 처음 본다", "카메라 의식이 정말 없는 것 같다", "말하는 게 너무 거침없어서 웃기다"는 취지의 반응이 이어졌다. 일부에서는 "처음 만난 이성들 앞에서 너무 거리낌 없는 것 아니냐", "호불호는 갈릴 것 같다"는 반응도 나오며 영숙의 솔직한 화법을 두고 의견이 엇갈렸다.

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영숙의 거침없는 모습은 오히려 일부 남성 출연자에게 신선하게 다가가기도. 영식은 영숙의 가식 없는 성격에 관심을 보이며 새로운 러브라인 가능성을 드러냈다.

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'다둥이 특집'으로 꾸며진 34기에서 영숙은 8자매 중 막내라는 독특한 가족관계에 이어 필터 없는 화법까지 더하며 확실한 캐릭터를 구축하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com