[공식] 솔비♥이규한, 부부된다 "2027년 4월 비공개 결혼식"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 솔비와 배우 이규한이 결혼한다.

솔비 소속사 지안캐슬 측은 15일 "솔비와 이규한은 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"고 밝혔다.

이어 "두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나누었고 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 덧붙였다.

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결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인만 참석하는 비공개 형식으로 진행된다.

소속사 측은 "인생의 새로운 출발을 앞둔 두 사람에게 따뜻한 축하와 응원을 보내주시면 감사하겠다. 솔비와 이규한은 앞으로 소중한 동반자이자 각자의 여정에 힘을 보태는 조력자 및 버팀목으로서 함께 성장하는 모습 보여드리겠다"고 말했다.

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솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔했다. 그는 솔로로도 활발한 활동을 펼쳤으며, 2010년부터는 본명 권지안으로 화가로서 활동을 시작했다.

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이규한은 1998년 MBC '사랑과 성공'으로 데뷔, MBC '내 이름은 김삼순', MBN '우아한 가', SBS '지옥에서 온 판사' 등 다양한 작품을 통해 연기력을 인정받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com