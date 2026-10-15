"카메라 밖에서도 뜨거웠다"…'타짜: 벨제붑의 노래', 프로덕션 현장 공개

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 패기와 열정이 느껴지는 배우들의 촬영 현장을 담은 프로덕션 스틸을 공개했다.

공개된 사진에는 촬영 직전까지 장면을 점검하는 배우들과 제작진의 모습이 담겼다. 영화의 뜨거운 분위기만큼이나 열정 넘치는 촬영 현장의 분위기를 확인할 수 있다.

같은 이름, 다른 운명의 친구 장태영 역할의 변요한과 박태영 역할의 노재원은 촬영 기간 내내 붙어 다니며 우정을 쌓았다. 특히 두 배우는 촬영 기간 전부터 카드와 칩을 몸에 지니고 다니며 프로 포커 플레이어들의 기술을 익혔다. 실제로 홍보 기간에 카드 플레잉 기술을 선보여 영화 속 손 대역을 전혀 쓰지 않았음을 인증하기도 했다.

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조우진은 장태영에게 포커를 가르치는 전설의 타짜 곽동욱을 연기했다. 공개 된 스틸에는 과거의 곽동욱 사진이 처음으로 포착 되어 눈길을 끈다. 미요시 아야카는 거액의 글로벌 도박판을 설계하는 가네코역을 맡았다. 현장에서 최국희 감독과 진지하게 대화를 나누는 모습에서 작품을 향한 열정이 느껴진다. 베트남 국민 배우 홍 다오는 그 도박판에 참여하는 베트남의 거물 타오 회장으로 출연했다. 포커 테이블에서 변요한과 사이 좋게 촬영을 준비하는 모습도 스틸에 담겼다.

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임세미는 어린 나이에 부모를 잃고 동생을 돌봐온 장태희를 연기했다. 갈 곳 없던 박태영까지 가족으로 받아들인 인물이다. 공개된 스틸에는 박태영의 머리를 손질해주는 모습이 포착 되었는데, 박태영의 망한 사랑 고백씬은 관객들에게 회자되는 장면이기도 하다. 김민호는 학창 시절부터 두 사람과 어울린 친구 하마를 맡아 현장에서 즐거운 분위기부터 진지한 분석까지 팔방미인적 매력을 보여줬다. 배우들의 열띤 노력과 패기로 완성된 '타짜: 벨제붑의 노래'는 개봉 4주차에도 낮은 드롭율을 보여주며 장기 흥행 레이스를 펼치는 중이다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com