'고지용과 분쟁' 허양임, 직접 입 연 근황 보니.."유튜브서 본업 보여드릴 것"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 아들의 양육비 및 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 분쟁을 벌이고 있는 가정의학과 전문의 허양임이 병원 홍보 글을 통해 근황을 전했다.

허양임은 15일 자신이 대표원장으로 있는 병원과 관련해 다이어트 고민과 경험담을 공유해 달라고 요청했다.

그는 "다이어트하면서 생긴 고민이나 궁금한 점, 직접 해본 다이어트 후기도 알려달라"며 "보내주신 이야기를 바탕으로 유튜브에서 본업 모먼트 확실히 보여드리겠다"고 밝혔다. 의료 전문가로서 유튜브 콘텐츠를 통해 본업과 관련한 이야기를 전하겠다는 취지다.

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앞서 고지용은 지난 14일 자신의 SNS에 반려견과 함께한 일상 사진을 공개했다. 과거 건강 이상설이 불거질 정도로 야윈 모습으로 화제를 모았던 그는 반려견과 시간을 보내는 근황으로 눈길을 끌었다.

고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 세 사람은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 그러나 두 사람은 지난 7월 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알렸다.

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현재 두 사람은 아들의 양육비와 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 절차를 밟고 있다. 고지용은 면접교섭 방해 금지 및 자녀의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 제기했다고 밝혔으며, 허양임은 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태라고 설명했다.

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jyn2011@sportschosun.com