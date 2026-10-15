"넌 처음부터 여자"…'4월 결혼' 이규한♥솔비, 예능 고백이 현실 됐다

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이규한과 가수 겸 화가 솔비가 내년 4월 결혼을 발표한 가운데, 두 사람이 과거 예능 프로그램에서 나눴던 진솔한 대화와 핑크빛 기류가 재조명되고 있다.

15일 솔비 소속사 측은 "솔비와 이규한이 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 밝혔다.

연예계 동료로 알고 지내던 두 사람은 지난해 7월 방송된 KBS Joy·KBS 2TV '오래된 만남 추구'(오만추)에 함께 출연해 서로를 향한 호감을 드러낸 바 있다.

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당시 이규한은 솔비에게 "여기서 잘 되면 결혼 생각도 있느냐"라고 직접 결혼에 관해 물으며 관심을 드러냈다. 이에 솔비는 "내 나이가 있는데 결혼은 당연히 열려 있다"라고 답했다.

솔비 역시 이규한의 마음을 확인하려는 듯 "날 언제부터 여자로 느꼈냐"라고 물었다. 이에 이규한은 "넌 처음부터 여자였다. 예능에서 만났을 때 (못 친해진 게) 아쉬웠다"라고 털어놨다.

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서로를 향한 호감은 다른 출연자들과의 대화에서도 드러났다. 솔비는 다른 여자 출연자들에게 "이규한은 진솔한 대화를 '츤데레' 스타일로 하는데 그런 부분들이 좋았다"라고 말했다. 이규한도 남자 출연자들에게 "솔비랑 있으면 내가 되게 멋진 남자가 되는 느낌이었다"라고 말해 설렘을 안겼다.

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특히 솔비는 이규한과의 30초 눈 맞춤 미션을 하면서 "열 마디 말보다 강한 확신을 주는 눈빛을 느꼈다고 밝히기도 했다.

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그러나 아쉽게도 두 사람은 '오만추' 출연 당시에는 최종 커플로 이어지지는 않았지만, 이후 현실에서 연인으로 발전해 결혼을 약속하게 됐다.

한편, 솔비 소속사에 따르면 두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나누었으며, 결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들과 함께 비공개로 진행할 계획이다.

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2027년 4월 결혼을 앞둔 이규한과 솔비가 방송에서 시작된 인연을 현실의 부부 관계로 이어가게 되면서 축하가 이어지고 있다.

anjee85@sportschosun.com