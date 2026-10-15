BTS 정국 얼굴에 이게 무슨 짓…잡티 투성 '역보정 사진' 유포 의혹

사진=온라인커뮤니티

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 얼굴을 악의적으로 훼손한 이른바 '역보정' 사진이 온라인상에 무분별하게 확산하며 팬들의 공분을 사고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '최근 정국 무보정 사진'이라는 제목의 게시물이 빠르게 퍼져나갔다.

공개된 사진에는 지난달 해외 일정을 위해 공항을 찾은 정국의 옆모습 클로즈업 컷이 담겼다.

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그러나 사진 속 정국의 피부는 거칠고 모공이 지나치게 도드라져 보이는 것은 물론, 울긋불긋한 잡티가 가득한 채 흉측하게 왜곡돼 보는 이들에게 큰 충격을 안겼다.

평소 백옥 같은 피부와 맑은 비주얼을 자랑하던 모습과는 180도 다른 상태였다.

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이에 팬들과 누리꾼들은 즉각 "의도적인 악마의 역보정"이라며 강한 의혹을 제기하고 나섰다. 실제로 같은 날 동일한 장소에서 여러 취재진과 팬들에 의해 촬영된 원본 고화질 사진 및 영상 속 정국은 잡티 하나 없이 매끄럽고 맑은 피부톤을 유지하고 있었다.

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악플러가 정국의 이미지를 훼손하고 흠집을 내기 위해 콘트라스트와 질감을 고의로 왜곡한 가짜 이미지를 양산했다는 지적이다.

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사진의 진실이 드러나자 팬들은 "도를 넘은 외모 비하 공작이다", "같은 날 찍힌 원본과 비교해 보면 조작이 뻔히 보인다", "산 사람 얼굴에 장난치는 악플러들은 강력하게 법적 대응해야 한다"며 분통을 터뜨렸다.

한편 정국이 속한 방탄소년단은 현재 남미 등지에서 월드투어 '아리랑' 공연을 성황리에 이어가며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

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narusi@sportschosun.com