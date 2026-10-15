이규한, '♥솔비와 결혼'→소속사 결별까지…연이은 인생 2막 행보

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이규한이 가수 겸 화가 솔비와의 결혼 소식을 알린 가운데 소속사와 전속계약을 해지한 사실까지 전해졌다.

15일 솔비 측은 이규한과 내년 4월 결혼한다고 밝혔다. 두 사람의 결혼 소식이 전해지며 또 한 쌍의 연예계 커플 탄생에 관심이 쏠렸다.

이 가운데 이규한이 이미 지난 8월 소속사 호기로운컴퍼니와 결별한 사실도 알려졌다.

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이규한은 지난 4월 호기로운컴퍼니에 새 둥지를 틀었지만 약 4개월 만인 8월 전속계약이 만료되면서 FA 시장에 나왔다.

한편 이규한과 솔비의 인연은 방송을 통해 시작됐다. 두 사람은 지난해 연애 예능 프로그램에서 처음 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했고 방송 밖에서도 만남을 이어오며 결실을 맺게 됐다.

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두 사람 모두 40대에 접어든 뒤 만난 인연이라는 점에서도 관심을 모았다. 방송 속 러브라인이 실제 연애에 이어 결혼까지 이어지면서 '현실 커플' 탄생에 축하가 쏟아졌다.

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결혼 소식에 이어 소속사 결별 사실까지 연이어 전해지면서 이규한의 최근 행보가 더욱 주목받고 있다. 내년 4월 솔비와 새로운 가정을 꾸리는 동시에 배우로서 어떤 선택을 이어갈지도 관심을 모은다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com