'김준호♥' 김지민, 모텔 가운서 남이 쓰던 '그것' 발견...로망 품었다 '날벼락'

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[스포츠조선 김준석 기자] 김지민이 20년 전 모텔 가운 주머니에서 누군가 사용하고 남긴 '그것'을 발견한 일을 털어놓는다.

15일(목) 오후 7시 채널S 공식 유튜브를 통해 공개되는 '심사숙소'는 잠만 자고 나오던 숙소를 체크인부터 체크아웃까지 샅샅이 파헤치는 여행 예능이다.

여행의 즐거움에 숙소 심사를 더해, 숨은 공간부터 부대시설까지 직접 써보고 따라만 해도 본전은 뽑는 숙소 활용법을 세 사람의 솔직한 평가와 함께 전한다.

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숙소 이야기가 나오자 김지민은 "20년 전 지방 공연 때 모텔에 묵었는데, 평소 갈 일이 없어서 나름 로망이 있었다"며 "그런데 가운 주머니 안에 누군가 사용하고 남긴 '그것'이 있더라. 그때부터 숙소를 꼼꼼히 보게 됐다"고 밝혀 모두를 경악하게 한다. 남편 김준호를 향한 든든한 믿음도 드러낸다. 김지민은 "'독박투어'로 일본을 다녀온 준호 오빠가 꿀팁을 많이 알려줬다"며 일본 오사카에 대한 설렘을 전한다.

정이랑은 분위기 좋은 곳이라면 어디든 뛰어드는 액티비티파다. 황보라는 그날의 기분이 최우선인 낭만파로, 술 한 잔이면 충분하다. 김지민은 숙소에서 보내는 시간을 무엇보다 아끼는 호캉스파다. 여행 스타일이 정반대인 세 사람은 같은 숙소를 두고도 저마다의 기준을 내세우며, 숙소를 보는 새로운 시선과 예측할 수 없는 케미를 예고한다. 정이랑은 "보라는 개인 유튜브 채널을 통해 고급진 걸 많이 해봤고, 지민이는 신중하고 까다로운 스타일이라 숙소 리뷰는 제대로 할 수 있다"며 각오를 다진다.

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본격적인 여행에 앞서 공개되는 0회에는 세 사람의 첫 사전 모임이 담긴다.

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황보라가 "지민이는 풀메이크업 하고 이 미팅에 올 줄 알고 있었는데 나는 BB크림만 발랐다"고 하자, 김지민은 "나 자다 왔다. BB도 화장이다"라고 받아친다. 만나자마자 'BB크림은 화장인가'를 두고 티격태격하는 모습이 웃음을 자아낸다.

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결혼과 육아를 오가는 수다는 3인의 예측할 수 없는 케미에 대한 기대를 높인다. 김지민이 1남 1녀를 둔 정이랑에게 "형부 수술했나? 셋째 계획은?"이라며 돌직구를 던지자, 정이랑은 "내 남편 사생활까지 여기서 다 밝혀야 하냐"며 당황한다. 황보라는 "김지민이 임신을 하다니"라며 놀라워하더니, "내가 임신했을 땐 사람도 못 만나고 술도 못 마셔서 힘들었다"며 애주가다운 엉뚱한 고백을 털어놓는다.

'심사숙소'는 매주 목요일 저녁 7시 채널S 공식 유튜브에서 공개되며, 11월 12일(목) 저녁 8시 30분부터는 채널S에서도 만날 수 있다.

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narusi@sportschosun.com