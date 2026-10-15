"내년엔 둘·후년엔 셋" 바랐던 솔비…보름 만에 ♥이규한과 결혼 발표

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 화가 솔비가 42번째 생일에 바랐던 소원이 결혼 발표와 함께 다시 주목받고 있다.

"내년엔 둘이 되고, 후년엔 셋이 되어 맞이하길" 바랐던 그는 배우 이규한과 2027년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.

솔비의 소속사 지안캐슬은 15일 "솔비와 이규한이 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"고 밝혔다.

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두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나눴으며, 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인만 참석한 가운데 비공개로 진행할 계획이다.

앞서 솔비는 지난 1일 소셜 계정에 42번째 생일을 맞아 "올해 생일은 이렇게 보내고, 내년엔 둘이 되고 후년엔 셋이 되어 맞이하길 소망하며"라는 글을 남겼다.

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당시에는 태국 크라비에서 생일을 보낸 근황과 함께 결혼과 출산을 바라는 마음을 전해 눈길을 끌었다.

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솔비가 결혼과 2세에 대한 생각을 밝힌 것도 재조명되고 있다.

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그는 지난해 8월 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 3년 전 난자를 냉동했으며 당시 보존 기간이 2년 남았다고 말했다. 결혼을 서두르는 이유가 임신 때문만은 아니라면서도, 세상을 떠난 아버지에게 배우자와 아이를 보여주지 못한 아쉬움과 어머니에게 짝꿍과 아이를 보여주고 싶은 마음을 털어놨다.

당시 솔비는 "조금 더 결혼을 해야겠다고 진지하게 생각하고 있다"고 밝혔다.

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생일에 남긴 소망에 이어 결혼 소식까지 전해지면서 솔비가 그려온 가족에 대한 바람에도 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com