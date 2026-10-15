'거장항준' 김풍 "'왕과 사는 남자' 1600만 돌파, 기적 같은 일"

사진제공=SBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 김풍이 장항준의 '왕과 사는 남자' 흥행에 놀랍다는 반응을 보였다.

김풍은 15일 서울 마포 쇼킹케이팝센터에서 열린 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회에서 "'왕과 사는 남자' 1600만 관객 돌파는 기적 같은 일"이라고 했다.

'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우들을 캐스팅하기 위해 은밀한 오디션을 진행하는 콘셉트의 시네마틱 토크쇼다. 장항준이 감독으로서 출연자들과 만나고, 송은이는 제작사 대표, 김풍은 조감독으로 나서 캐스팅 과정을 함께한다.

Advertisement

김풍은 조감독으로 합류한다. 전직 영화 기자 출신인 그는 장항준을 자신의 멘토이자 뮤즈라고 표현한 바 있다.

그러면서도 '왕과 사는 남자' 1600만 관객 돌파에 "거의 AI 출연처럼 예상치 못 했다. 이런 일도 벌어지구나 싶더라. 기적이었다. 극장에 수요가 많지도 않았고, 믿기지 않았다"라고 했다.

Advertisement

일반 토크쇼와 차별점으로는 "일반 토크쇼와 다르다. 오디션이라는 상황극이라는 포맷이 주는 부분이 있다. 1600만 감독님과 배우들 사이에서 오는 리얼함이 있다. 다른 토크쇼에서 보기 힘든 모먼트들이 있다"라고 전했다.

Advertisement

SBS '거장항준'은 15일 오후 9시 첫 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com