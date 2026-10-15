'거장항준' 장항준 "차기작 준비 중, 기대는 마시길…언제부터 저에게 기대하셨느냐"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 장항준이 차기작에 대해 언급했다.

장항준은 15일 서울 마포 쇼킹케이팝센터에서 열린 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회에서 "차기작 준비 중인데 기대하지 마시길"이라며 "언제부터 저에게 기대하셨느냐"라고 했다.

'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우들을 캐스팅하기 위해 은밀한 오디션을 진행하는 콘셉트의 시네마틱 토크쇼다. 장항준이 감독으로서 출연자들과 만나고, 송은이는 제작사 대표, 김풍은 조감독으로 나서 캐스팅 과정을 함께한다.

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특히 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 1600만 관객을 동원한 이후 달라진 위상을 예능의 웃음 코드로 활용한다. 과거 '눈물 자국 없는 말티즈'라는 별명으로 친근한 매력을 보여줬던 장항준은 이번 프로그램에서 스스로를 '거장'으로 내세운다.

최근 방송 활동이 활발했던 만큼, 차기작 행보에 대해서도 궁금증이 생긴다.

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장항준 "기대는 안 하셨으면 한다. 언제부터 저한테 기대하셨느냐"라며 너스레를 떨었다.

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그러면서 "사실 방송을 그렇게 많이 하지 않았다. 재방송을 너무 많이 한다"라고 말해, 웃음을 자아냈다.

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차기작 준비 중이라는 장항준은 "가끔은 예능 활동도 하고, 작품 활동도 하고 그럴 거 같다. 운동선수도 끝까지 운동해야지, 매번 MVP를 받을 수는 없다"고 덧붙였다. SBS '거장항준'은 15일 오후 9시 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com