'거장항준' 송은이 "'오픈 더 도어'는 아직 정산 중인데…'왕사남' 흥행, 배 아프다"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 송은이가 '왕과 사는 남자' 흥행에 솔직한 마음을 드러냈다.

송은이는 15일 서울 마포 쇼킹케이팝센터에서 열린 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회에서 "투자했던 '오픈 더 도어'는 아직도 정산 진행 중인데, '왕과 사는 남자' 흥행에 배가 아프다"라고 했다.

'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우들을 캐스팅하기 위해 은밀한 오디션을 진행하는 콘셉트의 시네마틱 토크쇼다. 장항준이 감독으로서 출연자들과 만나고, 송은이는 제작사 대표, 김풍은 조감독으로 나서 캐스팅 과정을 함께한다.

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특히 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 1600만 관객을 동원한 이후 달라진 위상을 예능의 웃음 코드로 활용한다. 과거 '눈물 자국 없는 말티즈'라는 별명으로 친근한 매력을 보여줬던 장항준은 이번 프로그램에서 스스로를 '거장'으로 내세운다.

송은이는 장항준과 다시 호흡을 맞추게 됐다. 무엇보다 장항준 감독의 '오픈 더 도어'를 제작, 투자했던 만큼, '왕과 사는 남자'의 흥행을 보면서 제작자로서 어떤 생각이 들었지에도 궁금증이 생긴다.

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송은이는 "'오픈 더 도어'를 같이 투자하고 제작했다. 아직 정산을 진행하고 있다. 손익분기점을 넘지 못 했다. '왕과 사는 남자'가 잘 돼서 배가 아픈다"라면서도 "너무 축하하는 것도 사실이다. 인간 내면의 두 가지 면이 있다고 생각이 든다"고 말했다.

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SBS '거장항준'은 15일 오후 9시 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com