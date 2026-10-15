'거장항준' 출연진 "로버트 다우니 주니어, 출연해 주길…'왕사남' 박지훈은"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] '거장항준' 출연진이 초대하고 싶은 배우들을 꼽았다.

'거장항준' 출연진은 15일 서울 마포 쇼킹케이팝센터에서 열린 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회에서 "로버트 다우니 주니어, 천우희, 박보검, 이병헌 나왔으면 좋겠다"라며 "박지훈은 바빠도 너무 바쁘다"라고 했다.

'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우들을 캐스팅하기 위해 은밀한 오디션을 진행하는 콘셉트의 시네마틱 토크쇼다. 장항준이 감독으로서 출연자들과 만나고, 송은이는 제작사 대표, 김풍은 조감독으로 나서 캐스팅 과정을 함께한다.

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특히 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 1600만 관객을 동원한 이후 달라진 위상을 예능의 웃음 코드로 활용한다. 과거 '눈물 자국 없는 말티즈'라는 별명으로 친근한 매력을 보여줬던 장항준은 이번 프로그램에서 스스로를 '거장'으로 내세운다.

장항준의 오랜 동료인 송은이도 힘을 보탠다. 송은이는 실제 장항준 감독의 영화 '오픈 더 도어'를 제작, 투자한 인물이다. 이번에는 제작사 대표라는 설정으로 장항준의 캐스팅 과정에 개입하고, 때로는 그의 폭주를 제어하는 역할을 맡는다.

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김풍은 조감독으로 합류한다. 전직 영화 기자 출신인 그는 장항준을 자신의 멘토이자 뮤즈라고 표현한 바 있다.

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프로그램의 핵심은 스타들을 상대로 펼치는 캐스팅 오디션이다. 첫 방송에는 배우 유재명과 이선빈이 게스트로 출연한다. 유재명은 영화감독을 꿈꿨다는 뜻밖의 고백을 전하고, 이선빈은 데뷔를 위해 고등학생 시절 가출했던 경험을 털어놓는다.

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초대하고 싶은 배우들에 러브콜을 보냈다. 김풍은 "로버트 다우니 주니어", 장항준은 "천우희", 송은이는 "박보검, 이병헌"을 꼽았다.

무엇보다 '왕과 사는 남자'로 함께 호흡을 맞춘 박지훈의 출연에 대해서도 기대가 커진다.

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장항준은 "워낙 세계적인 배우지아 가수다. 모실 거리도 마땅치 않다. 박지훈 씨는 너무 바쁘다. 적당히 바빠야 하는데, 너무 바쁘시다. 박지훈 씨가 집에 있는 걸 좋아한다. 생각보다 스케줄 내기 꽤 힘들다. 이번에는 좀 힘들 것 같다"라고 했다.

그러면서도 "이렇게 얘기하면 박지훈 팬들이 기대 안 하는데, 그래도 끝까지 봐달라"고 귀띔했다.

SBS '거장항준'은 15일 오후 9시 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com