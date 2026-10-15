[SC인터뷰] "몽글몽글해지고 눈웃음 많아져"…김영광, 독기 빼고 로맨스로 '나충전' (종합)

사진=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김영광(39)이 독기를 쫙 뺀 몽글몽글 로코남으로 전 세계 시청자를 겨냥했다.

넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출)에서 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑을 연기한 김영광이 15일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '나를 충전해줘'로 컴백한 소회부터 작품에 쏟은 열정을 털어놨다.

'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈로 만든 '나를 충전해줘'는 지난 9일 공개 이후 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 3위를 차지하며 뜨거운 반응을 모았다. 설레는 케미스트리와 흥미로운 캐릭터 관계성, 유쾌한 스토리로 관심을 끌었다.

Advertisement

특히 '나를 충전해줘'를 통해 다시 한번 코믹 연기에 도전한 김영광은 시크하고 단단한 모습 뒤에 대형견 같은 매력의 백호랑을 선보여 전 세계 여성 팬들의 마음을 사로잡았다. 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배(채수빈)와 환상의 케미스트리를 펼치며 존재감을 드러냈다.

사진=넷플릭스

이날 김영광은 "박수원 감독이 '우리는 무조건 클리셰로만 갈 것이다'고 말했다. 처음에는 '너무 클리셰가 아닌가?' 싶을 정도였다"며 "사실 '나를 충전해줘' 대본을 받기 전에 악역을 계속 했었다. 악역을 계속 하다 보면 밝은 것도 하고 싶다는 생각을 한다. 그래서 '나를 충전해줘' 제안을 받고 좋았다. 예전에 로코했을 때 느낀 생기를 다시 내 안에 넣고 싶었다"며 "로코 속 남주 캐릭터는 대부분 재벌 3세이지 않나? 그건 피할 수 없는 것 같다. 부끄러워도 수줍어도 촬영할 때는 캐릭터에 집중해서 내 몸에 재벌 3세를 장착해서 연기를 하고 컷이 들리면 곧바로 부끄러워했다. 차기작도 로코인데, 아무래도 나이가 더 먹으면 로코가 안 들어올 수 있어서 지금 열심히 하고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "실제로 로코를 다시 하니까 눈이 웃는 눈으로 바뀌더라. 악역은 현장에서 촬영하다 보면 어떻게 하면 더 긴장감을 유발할 수 있을지 생각하기 때문에 많이 웃을 일이 없다. 로코는 내용도 워낙 밝아서 촬영 하면서도 즐겁고 콩닥콩닥하면서 충전을 했다. 로맨스를 하면서 정말 밝아진 것 같다. 마음이 따듯하다고 해야 하나? 기본적으로 그런 부분이 장착이 된다. 몽글몽글 마음이 따뜻해진다. 장르물을 찍을 때는 시간이 지나도 괴롭고 무서웠는데 로코는 아니더라"고 로코 장르에 푹 빠진 모습을 보였다.

Advertisement

Take charge of my heart / Kim Young-kwang as Baek Ho-rang in Take charge of my heart Cr. Park Ji sun / Netflix ⓒ 2026

로코킹으로서 장점에 대해서도 확고했다. 김영광은 "이번 작품에서 내가 할 수 있는 최선을 다하려고 했다. 내가 생각한 재벌 3세 표현부터 제대로 보여주고 싶었다. 로코 남주로서 장점도 있다고 생각한다. 일단 키가 크고 잘 웃는 편이라 로코 남주에 괜찮은 배우라고 스스로 생각한다. 무엇보다 웃음 장벽이 엄청 낮다. 그리고 투덜대긴 해도 시키는 것은 다 하는 편이다. 그게 로코 남주로서 장점인 것 같다"고 자평했다.

Advertisement

그는 "이 작품을 촬영하면서 중간에 살을 좀 뺐다. 초반에 촬영하다 안 되겠다 싶어서 다이어트를 좀 하면서 촬영을 했다. 반듯한 재벌 3세 느낌이 있는 캐릭터다. 그래서 바람이 불어도 안 날릴 정도로 헤어스타일도 고정했고 체중도 3~4kg 뺐다. 내 기준에 로코를 할 때 보기 좋은 체중이 190cm에 72kg 정도인 것 같더라"고 답했다.

사진=넷플릭스

마치 '주토피아' 속 닉과 주디와 같은 케미를 펼친 김영광은 "채수빈과 처음 만나 호흡을 맞췄는데 정말 상대를 잘 받아준다. 내가 수줍고 장난을 쳐도 잘 받아준다. 현장에서 즉흥으로 나오는 애드리브도 정말 잘 대처한다. 일단 너무 귀엽다. 그 귀여운 모습이 화면에서도 자연스럽게 나오는 것 같다. 그냥 존재 자체가 귀엽지 않나? 항상 세트장 안에서 축 쳐져서 누워 있는 모습이 굉장히 귀여워 보이더라. 헤어스타일도 이번에 너무 잘 어울렸다. 그게 채수빈의 큰 장점인 것 같다. 그래서 이 작품 속 전기 능력 또한 이해가 되는 것 같다. 평소 채수빈은 아이 같고 귀여운, 작고 그런 이미지였다. 드라마를 찍으면서 채수빈에 대해 새롭게 느낀 지점은 깊게 생각하는 사람이더라. 연기를 굉장히 현실적으로 보여주고 싶어하는 배우이고 연기 욕심도 많더라. 외적인 부분 보다 속이 엄청 깊다는 생각을 많이 했다"고 답했다.

Advertisement

필모그래피 중 가장 많은 스킨십 장면을 찍었다는 김영광은 "박수원 감독과 같이 어느 정도 수위를 연기 해야 하는지 고민 하면서 해야 했다. '나를 충전해줘'는 점점 가까워지는 게 포인트이지 않나? 그런 단계별로 생각을 많이 했고 이 둘이 사랑에 빠지고 나서는 충전을 안 해도 되는데 계속 가까이 가는 그런 모먼트를 잘 보여주려고 노력했다"고 전했다.

사진=넷플릭스

'나를 충전해줘'는 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com