[인터뷰①] 김영광 "악역하다 로코남 변신, 웃는 눈 바뀌고 마음 몽글해져"('나충전')

사진=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김영광(39)이 "오랜 만의 로코, 마음 몽글몽글 하고 눈웃음 많아졌다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출)에서 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑을 연기한 김영광이 15일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '나를 충전해줘'의 출연 과정을 설명했다.

김영광은 "박수원 감독이 '우리는 무조건 클리셰로만 갈 것이다'고 말했다. 처음에는 '너무 클리셰가 아닌가?' 싶을 정도였다"며 "사실 '나를 충전해줘' 대본을 받기 전에 악역을 계속 했었다. 악역을 계속 하다 보면 밝은 것도 하고 싶다는 생각을 한다. 그래서 '나를 충전해줘' 제안을 받고 좋았다. 예전에 로코했을 때 느낀 생기를 다시 내 안에 넣고 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "일단 로코를 다시 하니까 눈이 웃는 눈으로 바뀌더라. 악역은 현장에서 촬영하다 보면 어떻게 하면 더 긴장감을 유발할 수 있을지 생각하기 때문에 많이 웃을 일이 없다. 로코는 내용도 워낙 밝아서 촬영 하면서도 즐겁고 콩닥콩닥하면서 충전을 했다. 로맨스를 하면서 정말 밝아진 것 같다. 마음이 따듯하다고 해야 하나? 기본적으로 그런 부분이 장착이 된다. 몽글몽글 마음이 따뜻해진다. 장르물을 찍을 때는 시간이 지나도 괴롭고 무서웠는데 로코는 아니더라"고 덧붙였다.

이어 "로코 속 남주 캐릭터는 대부분 재벌 3세이지 않나? 그건 피할 수 없는 것 같다. 부끄러워도 수줍어도 촬영할 때는 캐릭터에 집중해서 내 몸에 재벌 3세를 장착해서 연기를 하고 컷이 들리면 곧바로 부끄러워했다. 차기작도 로코인데, 아무래도 나이가 더 먹으면 로코가 안 들어올 수 있어서 지금 열심히 하고 있다"고 웃었다.

Advertisement

해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com