[인터뷰②] 김영광 "키 190cm에 몸무게 72kg, 내 기준 적정 로코 피지컬"('나충전')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김영광(39)이 "내 기준 190cm에 72kg 피지컬이 로코 주인공으로 좋은 것 같다"고 말했다.

김영광이 15일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 극 중 김영광은 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑을 연기했다.

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김영광은 "이번 작품에서 내가 할 수 있는 최선을 다하려고 했다. 내가 생각한 재벌 3세 표현부터 제대로 보여주고 싶었다. 로코 남주로서 장점도 있다고 생각한다. 일단 키가 크고 잘 웃는 편이라 로코 남주에 괜찮은 배우라고 스스로 생각한다. 무엇보다 웃음 장벽이 엄청 낮다. 그리고 투덜대긴 해도 시키는 것은 다 하는 편이다. 그게 로코 남주로서 장점인 것 같다"고 자평했다.

이어 "이 작품을 촬영하면서 중간에 살을 좀 뺐다. 초반에 촬영하다 안 되겠다 싶어서 다이어트를 좀 하면서 촬영을 했다. 반듯한 재벌 3세 느낌이 있는 캐릭터다. 그래서 바람이 불어도 안 날릴 정도로 헤어스타일도 고정했고 체중도 3~4kg 뺐다. 내 기준에 로코를 할 때 보기 좋은 체중이 190cm에 72kg 정도인 것 같더라"고 답했다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com