[인터뷰③] 김영광 "너무 작고 귀여운 채수빈, 알고 보면 깊이 생각하는 사람"('나충전')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김영광(39)이 "너무 작고 귀여운 채수빈, 알고보니 속 깊은 사람이더라"고 말했다.

김영광이 15일 오전 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 인터뷰에서 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑을 연기하는 과정에서 만난 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

김영광은 "채수빈과 처음 만나 호흡을 맞췄는데 정말 상대를 잘 받아준다. 내가 수줍고 장난을 쳐도 잘 받아준다. 현장에서 즉흥으로 나오는 애드리브도 정말 잘 대처한다. 일단 너무 귀엽다. 그 귀여운 모습을 보는 게 화면에서도 자연스럽게 나오는 것 같다. 그냥 존재 자체가 귀엽지 않나? 항상 세트장 안에서 축 쳐져서 누워 있는 모습이 굉장히 귀여워 보이더라. 헤어스타일도 이번에 너무 잘 어울렸다. 그게 채수빈의 큰 장점인 것 같다. 그래서 이 작품 속 전기 능력 또한 이해가 되는 것 같다. 평소 채수빈은 아이 같고 귀여운, 작고 그런 이미지였다. 드라마를 찍으면서 채수빈에 대해 새롭게 느낀 지점은 깊게 생각하는 사람이더라. 연기를 굉장히 현실적으로 보여주고 싶어하는 배우이고 연기 욕심도 많더라. 외적인 부분 보다 속이 엄청 깊다는 생각을 많이 했다"고 답했다.

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필모그래피 중 가장 많은 스킨십 장면을 찍었다는 김영광은 "박수원 감독과 같이 어느 정도 수위를 연기 해야 하는지 고민 하면서 해야 했다. '나를 충전해줘'는 점점 가까워지는 게 포인트이지 않나? 그런 단계별로 생각을 많이 했고 이 둘이 사랑에 빠지고 나서는 충전을 안 해도 되는데 계속 가까이 가는 그런 모먼트를 잘 보여주려고 노력했다"고 전했다.

해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com