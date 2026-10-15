이규한, 5개월 전 ♥솔비와 결혼 스포…"이상형, 통통하고 짧은머리"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이규한이 가수 솔비와 내년 4월 결혼을 앞둔 가운데, 5개월 전 방송에서 밝힌 이상형 발언이 주목받고 있다.

15일 솔비 소속사 측은 "솔비와 이규한이 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 밝혔다.

열애설도 없이 전해진 결혼 소식이 화제를 모으면서 불과 5개월 전 밝힌 이규한의 이상형 발언이 화제를 모으고 있다.

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이규한은 지난 5월 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 이상형에 대해 "얼굴이 작고 동그라며 살짝 통통하면서 피부가 좋고 짧은 머리에 치열이 고르며 보조개가 한쪽만 있으며 눈썹이 너무 진하지 않았으면 좋겠다"라고 구체적으로 설명했다.

이후 인공지능(AI)을 통해 구현한 모습을 이상형의 모습을 확인한 이규한은 "진짜 이상형이다"며 "짧은 머리에 아나운서 스타일을 좋아한다"고 만족감을 드러냈다.

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당시에는 평소 선호하는 외모에 대한 솔직한 고백으로 여겨졌지만, 솔비와의 결혼 소식이 전해진 뒤 당시 밝힌 이상형이 솔비와 흡사하다는 반응이 나왔다. 이에 일부 네티즌들은 "저 때 연애 중이었나 보다", "솔비 떠올리고 한 발언인가"라며 추측했다.

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한편, 이규한과 솔비는 지난해 방송된 KBS Joy '오래된 만남 추구 시즌3'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전해 부부의 연을 맺게 됐다.

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두 사람은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인만 참석한 가운데 비공개로 진행할 계획이다.

anjee85@sportschosun.com