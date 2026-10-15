'22세' 장원영, 집 안이 명품 전시장 수준..2억 소파에 3000만원 오디오 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 아이브 장원영이 고가의 디자인 가구와 감각적인 인테리어가 돋보이는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

장원영은 최근 자신의 SNS에 "my place, my peace"(나의 공간, 나의 평화)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 장원영은 집으로 추정되는 공간에서 편안한 시간을 보내고 있다. 회색 오프숄더 상의에 같은 색상의 바지를 착용한 그는 자연스러운 스타일링에도 인형 같은 비주얼을 자랑했다.

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사진 속 공간을 채운 고급 가구와 독특한 소품들도 관심을 모았다. 장원영 뒤편에 놓인 흰색 오디오는 이탈리아 디자인 브랜드의 제품으로, 공식 판매 가격이 1만5000유로에 달한다. 한화로 약 2500만 원대이며, 국내 판매 가격은 판매처에 따라 2000만 원 후반대에서 4000만 원대까지 형성된 것으로 알려졌다.

또 다른 사진에는 강렬한 색감의 빨간색 소파가 등장했다. 장원영이 몸을 기대고 있는 이 소파는 프랑스 디자이너 피에르 폴랭의 '듄 소파'로 알려졌다. 모듈 하나의 가격이 약 1000만~1100만 원 수준이며, 전체 구성에 따라 2억 원대에 달할 수 있는 것으로 전해졌다.

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이외에도 수백만 원대 조명과 조각 오브제, 입술을 형상화한 벽 장식, 체리 모양의 소품 등이 사진에 담겼다. 고급 디자인 가구에 개성 있는 장식품을 더해 자신만의 취향을 드러낸 인테리어가 시선을 사로잡았다.

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명품 브랜드 D사로부터 받은 선물도 공개했다. 장원영은 브랜드 로고가 새겨진 리본을 머리에 묶고 장난기 어린 표정을 짓기도 해 특유의 사랑스러운 매력을 더했다.

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장원영의 남다른 재력은 이전에도 화제를 모았다. 그는 지난해 3월 서울 용산구 한남동 유엔빌리지에 있는 고급 주택을 약 137억 원에 전액 현금으로 매입한 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com