[SC현장] "일타강사 은퇴 걸었다"…'티처스3', 전현무도 흔들린 재수 서바이벌(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 차원이 다른 '재수전쟁'의 결말은 어떨까.

15일 오전 채널A '티처스3 : 재수전쟁(이하 티처스3)' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 김승훈CP 전현무 장영란 미미미누 정승제 유대종 김지영이 참석했다.

'티처스3'는 '성적을 부탁해 티처스'의 세 번째 시즌이다. '성적을 부탁해 티처스'는 일타강사들이 학생들에게 직접 학습 솔루션을 해주는 모습을 담은 관찰 예능 프로그램이다. 프로그램은 일타강사들의 메타인지 분석 및 구체적인 공부법이 수험생과 학부모에게 실질적인 도움을 주며, 학업 갈등으로 골이 깊어진 가정 내 소통 방식을 진단하고 중재해주며 관계 개선을 이끈다는 호평을 받으며 지난해 대한민국 퍼스트브랜드 대상을 받기도 했다.

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무려 4년간의 준비 끝에 새롭게 시작되는 시즌3는 이전 시즌과는 달리 재수생 100명이 참여하는 서바이벌 형식으로 진행된다. 이번 2027학년도 수능은 입시 개편 전 마지막 수능인 만큼, 재수생들은 '마지막 기회'에 각자의 인생을 걸 수밖에 없다. 그만큼 최종 우승자에게는 '대학교 전액 장학금 지원'이라는 엄청난 포상을 약속했다.

김승훈CP는 "시즌1 기획 당시 정승제를 처음 만났을 때 1년 과정을 담는 프로그램을 하고 싶다는 얘기를 해서 그때부터 기획이 시작됐다. (장기 프로젝트를 하려면) 시청률 기반이 있어야 하기 때문에 시즌제로 진행하다 팬이 늘어나고 선생님들의 확신이 생겨 이 프로젝트에 전하게 됐다. 눈을 떠서 잠 들때까지 모든 촬영을 다큐멘터리처럼 팔로우하고 있다. 미리 예상하고 촬영할 수 없기 때문에 변수도 많았지만 인생을 건 도전인 만큼 진정성을 담았다"고 소개했다. 이어 "진실성과 완주 가능성을 봤다. 절실한 사연들이 많았다. 선생님들도 은퇴를 걸고 임한 만큼 학생들의 진정성을 우선으로 참가자를 뽑았다"고 덧붙였다.

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전현무는 "콘텐츠가 많은 시대이지만 '티처스3'는 독보적인 콘텐츠다. 실제 재수를 했던 사람으로서 옛날 생각이 났다. 재수는 어린 나이에 가장 먼저 만나는 인생의 실패라 크게 여겨진다. 이걸 보듬어줄 사람이 없다. 그 나이대에는 입시가 인생의 전부다. 간절한 눈빛을 보며 많은 서바이벌 중 가장 마음이 아팠다. 어린 친구들이 인생의 첫 단추를 꿰는데 도움을 받고자 왔다 떨어지는 걸 보며 패자부활전이 필요하다는 생각이 들었다. MC인데도 마음이 많이 흔들렸다. '티처스3'는 서바이벌이지만 이걸 알았다면 재수 안했을텐데라는 생각이 들 정도로 유익한 정보가 많다. 가장 간절한 학생들이 오는 만큼 이 과정에서 얻는 게 많으실 것"이라고 자부했다.

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장영란은 "처음 얘기를 들었을 때 말도 안되는 허황된 꿈이라 생각했다. 서바이벌 게임을 해서 재수생을 대학에 보내나 싶었는데 정말 해낸다. 존경스러웠고 감동받았다. 국내 최초, 국내 유일, 역대 최초의 서바이벌이다. 12시간 녹화할 때도 있다. 오줌도 요강에 쌀 판이다. 1분 1초가 아깝다. 놓칠 게 하나도 없다"고 어필했다.

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MC 및 강사진에도 변화를 줬다. 지난 시즌에서 국어와 영어 솔루션을 담당했던 윤혜정 조정식 대신 수능 영어 1등급을 책임지는 김지영과 수능 국어계 문장 수사관 유대종이 새로운 티처로 합류했고, 입시 조언을 담당했던 미미미누가 한혜진을 대신해 MC로 올라섰다.

미미미누는 "입시 멘토에서 MC로 승진한 느낌이다. 시즌3가 재수, 혹은 재수를 고민하는 수험생과 그들의 부모님들께 좋은 자료가 됐으면 좋겠다. 저는 5년 대입을 치렀다. 그런데 저보다 2배인 10년 도전을 한 친구가 기억에 남는다. 티처스 세 분이 아닌 척 하면서 뒤에서 물밑 작업이 상당하다. 선생님들간의 묘한 경쟁 요소도 시너지를 낸다"고 털어놨다.

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유대종은 "제안을 받은 당일 바로 하겠다고 수락했다. 많은 학부모님들이 집 한 채 값을 들여도 점수가 안 오르는 과목이 국어라 하시고 학생들도 국어를 힘들어 한다. 방송에 나오는 솔루션은 지속성이 부족한 만큼, 국어의 팁을 설명할 필요가 있다고 생각했다"고 말했다.

김지영은 "나는 일타강사가 아니라 고민했지만, 특정 소수의 친구들의 삶을 강사로서 이끌어줄 수 있는 기회가 얼마나 될까 싶어 해보겠다고 했다"고 전했다.

돌직구 조언으로 인기를 끌었던 수학강사 정승제는 "지난 시즌이 내신을 잡는 과정이었다면 이번에는 인생을 건 한판 승부"라며 "유대종 김지영을 처음봤다. 외모와 실제 모습이 반대라 깜짝 놀랐다. 호흡은 잘 안 맞는다"고 티격태격 케미를 뽐냈다.

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전현무는 "처음엔 걱정했다. 유대종은 처음에 너무 긴장했고 김지영은 자꾸 개그를 해서 떠보겠다는 욕망이 느껴졌다. 이분들이 뭘할까 싶어 큰일났다고 생각했는데 2회부터 적응이 됐다. 일타강사임에도 굉장히 따뜻하다. 시험에 떨어지든 붙든 성공시키겠다는 마음이 느껴졌다"고 말해 기대를 높였다.

'티처스3'는 15일 오후 10시 첫 방송된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=채널A