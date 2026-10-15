[SC현장]"거대한 조롱인 줄 알았는데"…'거장항준', '왕사남' 1600만 흥행 이어 예능까지?(종합)

김풍, 장항준, 송은이(왼쪽부터). 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 1600만 관객을 동원한 '흥행 감독' 장항준이 이번에는 자신의 이름을 내건 예능으로 시청자들을 만난다.

15일 서울 마포구 쇼킹케이팝센터에서 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 장항준, 송은이, 김풍, 이동원 PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.

'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우들을 캐스팅하기 위해 은밀한 오디션을 진행하는 콘셉트의 시네마틱 토크쇼다. 장항준이 감독으로서 출연자들과 만나고, 송은이는 제작사 대표, 김풍은 조감독으로 나서 캐스팅 과정을 함께한다.

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이동원 PD는 프로그램을 기획한 배경에 대해 "장항준 감독님의 이야기를 모두가 듣고 싶어 하고, 재밌어하지 않느냐. 송은이 선배를 만나 말씀드렸다. 감독님이 감독으로서 배우들을 만나 이야기를 나누는 것은 어떨까 싶었다. 영화 연출의 제1원칙은 캐스팅이라고 하셨으니, 송은이 선배와 장항준 감독님이 같이 영화를 만드는 것은 어떨까 싶었다"라고 설명했다.

이어 기존 토크쇼와의 차별점에 대해서는 "장항준 감독님이 감독으로서 배우들을 만나고, 실제 영화 제작과 투자 경험이 있는 송은이 대표님과 김풍 작가님이 함께한다. 세 분이 가진 진짜 아우라가 차별점이 될 것 같다"라고 밝혔다.

장항준. 사진제공=SBS

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장항준은 자신의 이름을 내건 예능 프로그램에 출연하게 된 소감으로 "딱히 책임감을 느낀 것은 없다. '뭐 어떻게 되겠지'라는 생각이다. 제작진이 굉장히 재기발랄하고 좋은 대학을 나온 분들이라 어떻게든 되겠지 싶었다. 부담도 별로 없고, 오히려 부담이 없어서 편하고 재미있게 할 수 있었다"라고 말했다.

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이어 "제가 스스로 제 작품이라고 생각하지는 않는 것 같다. 제가 연출한 게 아니니까 이동원 PD의 작품이다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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특히 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 1600만 관객을 동원한 이후 달라진 위상을 예능의 웃음 코드로 활용한다. 과거 '눈물 자국 없는 말티즈'라는 별명으로 친근한 매력을 보여줬던 장항준은 이번 프로그램에서 스스로를 '거장'으로 내세운다.

이와 관련, 김풍은 프로그램 제목에 대해 "누구 놀리나 싶었다. 이건 거대한 조롱이다 싶었다. 제목이 언젠가 바뀌겠지, 가제겠지 생각했는데 진짜 타이틀이 될 줄 몰랐다"라고 했다.

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송은이는 "두 가지 의미가 있다고 생각한다. 대중이 보기에는 진짜 거장이 됐다고 볼 수도 있지만, 저희 쪽에서는 '거, 장항준?'이라는 느낌이 있다. 그런 중의적인 의미가 있지 않나 싶다"라고 설명했다.

장항준 역시 "처음 들었을 때 웃겼다. 너무 놀리는 것 같아서 '거~장항준'으로 하자고 했는데 PD님이나 작가님이 제 이야기를 잘 안 듣는다. PD님이 명문대 출신이라 그런지 굉장히 독선적이라 제 이야기를 들을 것 같지도 않아서 가만히 있었다"라고 너스레를 떨었다.

그러면서 "완전히 다른 토크쇼는 없다. 결국 예능이긴 하다"라고 말했다.

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송은이. 사진제공=SBS

송은이는 장항준과 다시 호흡을 맞추게 된 이유에 대해 "장항준의 자전적인 이야기를 담다 보니까 장항준의 큰 시절, 작은 시절이 나온다. '거장항준'은 감독님이 지금과 같은 사랑을 받기 전에 '씨네마운틴'이라는 토크쇼가 있었는데, 그때나 지금이나 사람이 한결같이 남을 모함하고 헐뜯고, 없는 이야기를 만들어낸다. 그 세계관이 이어져서 재밌게 작업하고 있다"라고 말했다.

또 실제 제작사 대표에 이어 '거장항준'에서도 제작사 대표 역할을 맡았다. 송은이는 "제작사 대표이기도 하지만, 예능인이기도 하다. 코미디언이라고 불리고 싶다. 여기서는 제작자 역할을 하는 예능인이다. 예능인에 가까운 포지션으로 '거장항준'에 임하고 있다"라고 자신의 역할을 설명했다.

무엇보다 장항준의 전작에 투자했던 만큼 '왕과 사는 남자'의 흥행을 바라보는 마음도 남달랐다.

송은이는 "'오픈 더 도어'를 같이 투자하고 제작했다. 아직 정산을 진행하고 있다. 손익분기점을 넘지 못했다. '왕과 사는 남자'가 잘돼서 배가 아프다"라면서도 "너무 축하하는 것도 사실이다. 인간 내면의 두 가지 면이 있다고 생각이 든다"라고 솔직하게 털어놨다.

김풍. 사진제공=SBS

김풍 역시 '왕과 사는 남자'의 흥행에 대해 "거의 AI 출연처럼 예상치 못했다. 이런 일도 벌어지는구나 싶더라. 기적이었다. 극장에 수요가 많지도 않았고, 믿기지 않았다"라고 놀라움을 드러냈다.

이어 프로그램의 차별점에 대해서는 "일반 토크쇼와 다르다. 오디션이라는 상황극이라는 포맷이 주는 부분이 있다. 1600만 감독님과 배우들 사이에서 오는 리얼함이 있다. 다른 토크쇼에서 보기 힘든 모먼트들이 있다"라고 전했다.

김풍, 장항준, 송은이, 이동원 PD. 사진제공=SBS

프로그램의 핵심은 스타들을 상대로 펼치는 캐스팅 오디션이다. 첫 방송에는 배우 유재명과 이선빈이 게스트로 출연한다. 유재명은 영화감독을 꿈꿨다는 뜻밖의 고백을 전하고, 이선빈은 데뷔를 위해 고등학생 시절 가출했던 경험을 털어놓는다.

이 PD는 게스트 섭외 기준에 대해 "어떤 분이 나왔을 때 재미있게 이야기를 나눌 수 있을까 생각했다. 장항준 감독님과 한 번도 호흡을 맞춰보지 않았지만 따뜻한 이야기를 나눌 수 있는 분들, 새로운 그림이 상상되는 분들을 섭외하려고 했다"라고 설명했다.

송은이는 "배우들이 나와서 '이런 것까지 해준다고?' 싶은 것들을 많이 해준다. 그게 '거장항준'의 새로운 차별점이 될 것 같다"라고 자신했다.

특히 매회 장항준의 자전적인 이야기를 바탕으로 구성한 대본을 배우들이 직접 연기하고, 해당 장면을 AI 영상으로 제작해 공개한다.

송은이는 "매 회차 나오는 영상이 AI 영상으로 만들어진다"라고 설명했다. 김풍은 "실제 리딩을 하는데 대본이 낯부끄럽고 배우들에게 미안할 정도다. 그럼에도 배우들이 몰입해 주시더라"라고 말했다.

장항준은 프로그램 속 자전영화 '여왕과 사는 남자'도 선보인다. 아내 김은희 작가의 카드를 사용하던 시절을 소재로 한 작품으로, 첫 방송부터 유재명에게 대본을 건네며 캐스팅에 나선다.

장항준은 실제 자전영화를 만든다면 어떤 이야기를 담고 싶으냐는 질문에 "신혼부터 데뷔할 때까지의 이야기가 재밌지 않을까 싶다. 배우로는 구교환 씨가 하면 밝음과 좌절을 다 보여줄 수 있지 않을까 싶다"라면서도 "솔직히 제 이야기는 영화로 만들고 싶지 않다"라고 밝혔다.

김풍, 장항준, 송은이(왼쪽부터). 사진제공=SBS

초대하고 싶은 배우들에 대한 러브콜도 이어졌다. 김풍은 로버트 다우니 주니어, 장항준은 천우희, 송은이는 박보검과 이병헌을 꼽았다. 그런 가운데, '왕과 사는 남자'로 함께 호흡을 맞춘 박지훈의 출연 여부에도 관심이 쏠렸다.

장항준은 "워낙 세계적인 배우이자 가수다. 모실 거리도 마땅치 않다. 박지훈 씨는 너무 바쁘다. 적당히 바빠야 하는데 너무 바쁘시다. 박지훈 씨가 집에 있는 것을 좋아한다. 생각보다 스케줄 내기가 꽤 힘들다. 이번에는 좀 힘들 것 같다"라고 했다.

그러면서도 "이렇게 얘기하면 박지훈 팬들이 기대를 안 할 텐데, 그래도 끝까지 봐달라"라고 귀띔했다.

'왕과 사는 남자' 흥행 이후 차기작에도 관심이 집중되는 상황이다. 장항준은 "차기작 준비는 시작했다. 내년 하반기에 촬영했으면 좋겠지만 그것도 알 수 없다"라고 밝혔다.

이어 "기대는 안 하셨으면 한다. 언제부터 저한테 기대하셨느냐"라며 "가끔은 예능 활동도 하고, 작품 활동도 하고 그럴 것 같다. 운동선수도 끝까지 운동해야지, 매번 MVP를 받을 수는 없다"라고 말했다.

시청률 목표에 대한 이야기도 나왔다. 이 PD는 동시간대 시청률 1위를 목표로 내세웠고, 송은이는 목표 시청률로 3%를 언급했다.

이에 김풍은 "가볍게 동시간대 시청률 1위를 하고 싶다. 3.5% 정도 어떠냐. 목표에 도달하면 장항준 감독님을 상의 탈의시켜서 광화문 한복판에 세우겠다"라고 공약했다.

이에 장항준은 "그럼 저는 김풍 씨를 하의 탈의시키겠다"라고 맞받아쳐 웃음을 자아냈다.

그러면서도 "어떻게 다 잘되겠느냐. 기대하고 그럴 수 있겠지만, 시청률도 중요하지만 보신 분들이 재밌었으면 한다. 우리 프로그램을 보는 동안 한 시간 재미있게 시간을 보냈다고 생각하시면 충분할 것 같다"라고 바람을 전했다.

송은이 역시 "유익하지는 않아도 배꼽 잡고 많이 웃었다고 회자되는 프로그램이 되길 바란다"라고 덧붙였다.

SBS '거장항준'은 15일 오후 9시 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com