고우리, ♥남편 판박이 생후 7일 子 첫 공개 "아빠 많이 닮아 다행"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 레인보우 출신 배우 고우리가 아들의 모습을 처음으로 공개했다.

고우리는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 "복덩이 최초 공개"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 생후 7일 된 아들을 품에 안고 바라보는 고우리의 모습이 담겼다. 자신의 품에 안겨 곤히 잠든 아들을 응시하며 옅은 미소를 짓고 있는 모습에서 초보 엄마의 행복과 애정이 고스란히 전해진다.

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또한 자신을 촬영 중인 엄마의 모습이 신기한 듯 빤히 바라보는 아들의 모습도 포착돼 사랑스러운 분위기를 더했다.

고우리는 "정신없었던 병원 생활을 끝내고 평화롭지만 바쁜 조리원 천국 생활 중"이라면서 "너무너무 궁금했던 우리 준이는 아빠를 많이 닮은 거 같다"라고 전했다. 그러면서 "휴 다행"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이어 고우리는 "우리 준이는 조리원 선생님들이 너무 예뻐해 주시고 건강하게 잘 지내고 있다"라고 덧붙였다.

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앞서 고우리는 지난 7일 "복덩이 아주 우렁차게 잘 태어났다"며 출산 소식을 알렸다.

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한편 고우리는 지난 2022년 5세 연상의 비연예인 사업가와 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com