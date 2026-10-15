[인터뷰①] 채수빈 "로코 장인? 이미지 굳혀질까 걱정할 때도有"('나충전')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 채수빈(32)이 "로코 이미지로 굳혀질까봐 걱정하기도 했다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출)에서 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배를 연기한 채수빈이 15일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '나를 충전해줘'의 출연 과정을 설명했다.

채수빈은 '나를 충전해줘' 공개 후 반응에 대해 "피부로 체감까지는 아직 아닌데 주변 친구들이나 가족들이 재미있게 봤다는 반응을 줬다. 내 친구들은 워낙 호불호가 확실해서 1, 2부 보고 재미 없으면 안 보는데 '나를 충전해줘'는 정말 재미있게 봤다고 해서 기뻤다.흥행 성적도 기대를 안 했다면 거짓말일 것이다. 성적이 다는 아니지만 많은 분이 재미있게 보고 힐링됐으면 좋겠다는 마음이었는데, 그게 통한 것 같아서 좋았다"고 소회를 전했다.

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그는 "사실 처음 제안 받았을 때는 고민이 많았다. 장르적인 부분도 그렇고 내가 어느덧 로코에 갇히면 어쩌나 고민의 기로에 있을 때 이 작품을 제안 받아서 더 고민됐다. 그래서 처음 작가와 감독 미팅을 하러 갈 때 정중하게 고사하려고 만났는데, 막상 작가와 감독이 '이 로코는 뻔하고 아는 맛이지만 정말 맛있게 만들겠다'라는 말을 듣고 믿고 갈 수 있겠다 싶어 선택하게 됐다"고 고백했다.

로코 장인으로서 남모를 고충이 있었다는 채수빈은 "배우라는 일은 정말 고민이 많은 직업인 것 같다. 그동안 많은 로맨스 장르를 해왔는데 밝고 씩씩한 캐릭터라 잘 할 수 있을 거라고 생각하다가도 '이걸로 내 이미지가 굳혀지면 어쩌지?' 우려도 있었다. 하지만 '나를 충전해줘'는 하기로 한 이상 잘했다는 생각도 들었다. 보배라는 캐릭터는 워낙 열려 있는 캐릭터라 할 수 있는 것을 다 해 본 것 같다. 대본에서 이것저것 만들면서 좋은 지점을 찾아가고 도전을 할 수 있는 지점도 있어서 개인적으로 즐거웠다"고 만족감을 드러냈다.

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이어 "김영광 오빠랑 예능 홍보를 하면서 이야기를 했는데, 영광 오빠가 '너무 그런 생각에 갇히지 말고 잘 하는 것을 차곡차곡 쌓아서 하는 것도 좋다'고 하더라. 그런 이야기를 들으면서 내가 너무 강박에 갇혀 있었나 싶기도 했다. 내가 잘 할 수 있는 것을 열심히 해보면서 새로운 것도 찾으면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com