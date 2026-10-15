[인터뷰②] 채수빈 "박보검 주축 '구르미' 팀과 10년만에 재회, 다들 사고 안치고 만나 다행"('나충전')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 채수빈(32)이 "'구르미' 팀과 10년간 사고 안 치고 성장해서 만나 다행??고 말했다.

채수빈이 15일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 극 중 채수빈은 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배를 연기했다.

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채수빈은 최근 방영 10주년을 맞아 예능 프로그램으로 다시 만난 KBS2 드라마 '구르미 그린 달빛'에 대해 특별한 소회를 전했다. 그는 "보통 작품 하나 끝내면 함께한 동료들과 친했다가도 시간이 오래 지나 자주 못 보지 않나? 그런데 '구르미 그린 달빛' 팀은 일단 박보검 오빠가 팀을 잘 챙겨서 가능했다. 10년 만인데, 단지 방송을 위해 뭉쳤다면 성사가 안 될 수도 있다. 그동안 계속 꾸준히 만나왔고 서로 성장해 나가면서 같이 고민도 함께 하는 시간을 가져서 예능으로 다시 만날 수 있었던 것 같다. 무엇보다 우리가 이번에 모여서 '다들 10년간 사고 안 치고 잘 성장해서 만나 다행이다'라는 말을 하기도 했다. 촬영하면서 '벌써 10년이 됐구나' 싶고 그때 입었던 옷을 입으면서 '우리 20주년 때도 만나자' '그럼 우리 몇 살에 만나는 거야' '나중엔 다들 등산복 입고 만나는거 아니냐'라는 말을 하기도 했다

채수빈 스스로 10년을 돌아봤을 때도 "과거와 달리 요즘엔 너무 걱정이 많아졌나 싶기도 하다. 예전에는 내 역할에서 이 작품에 피해가지 않게 그저 열심히 해야 겠다는 생각만 했는데 이제는 이 작품이 시청자에게 어떻게 다가가야 할지, 또 어떻게 표현해야 설득될 수 있을지 고민이 많아졌다. 예전 초심처럼 이 인물의 감정에 집중해야 하는데 쉽지 않기도 하다. 반대로 경험치가 쌓이면서 내가 성장해 나가는 것도 분명하게 있겠지 싶기도 하다"고 곱씹었다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com