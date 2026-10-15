[인터뷰③] 채수빈 "투덜이 스머프 김영광, 내가 아는 사람 중 제일 가식 없어"('나충전')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 채수빈(32)이 "투덜이 스머프 김영광, 알고보면 귀엽고 따뜻한 사람이다"고 말했다.

채수빈이 15일 오후 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 인터뷰에서 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배를 연기하는 과정에서 만난 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

채수빈은 "김영광 오빠가 현장에서 장르물만 하다 와서 로코를 힘들어 하더라. 감독, 스태프들이 잘하고 있다고 박수쳐주고 응원을 보내줬는데 그 모습이 또 재미있었다. 영광 오빠는 모델 출신이라서 키가 엄청 큰데 나도 작은 키가 아님에도 영광 오빠랑 있으면 아기자기하고 귀여워 보이더라. '덩케(덩치 케미)'라고 하지 않나? 그런 덩케미가 있어서 귀여워 보였다"며 "김영광은 막상 친해지고 보니 너무 웃기더라. 서로의 케미는 10점 만점에 100점인 거 같다. 비주얼도 좋았고 호랑과 보배 캐릭터로 만나서 더 좋았던 것 같다"고 자신했다.

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그는 "약간 영광 오빠는 투덜이 스머프같다. 처음 본 사람들이 오해할 수 있을 것 같은 부분이 가식이 아예 없다. 태어나서 본 사람 중에 제일 가식을 못 하는 사람이다. 작품에 임할 때는 고민도 많이 하고 생각도 많이 하고 무엇보다 사람을 굉장히 잘 챙긴다. 물론 영광 오빠가 이 작품을 준비할 때는 웹소설 특유의 대사 적응기가 필요했다. '이런 말을 누가 하느냐'며 투덜대서 안 할 줄 알았는데 막상 시키면 누구보다 잘하고 한 마디로 츤데레의 정석이다"고 웃었다.

이어 "솔직히 초반에는 조금 어려렵기도 했다. 처음 본 사람들에게 살갑게 다가가는 스타일이 아니라서 어렵다고 느껴졌는데 친해지고 나니까 나 뿐만 아니라 동료들도 많이 챙기고 형아들을 너무 좋아한다. 형아들과 밥 먹고 술도 사주고 하면서 사람을 잘 챙기더라. 따뜻한 사람이라는 걸 알고 나니까 너무 좋더라. 극중에도 보이지만 엄청 거대한 사람이 애교스러운 장면도 꽤 있는데 실제 모습도 그렇다. 귀엽고 따뜻하다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com