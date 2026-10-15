[SC인터뷰] "'로코퀸' 굳혀질까 걱정했는데"…채수빈, '나충전→구르미' 향한 애정(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 러블리의 인간화 배우 채수빈(32)이 더욱 사랑스러운 매력으로 돌아왔다.

넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출)에서 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배를 연기한 채수빈이 15일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '나를 충전해줘'로 전 세계 시청자를 만난 소회를 전했다.

'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 재벌 3세와의 계약 로맨스라는 아는 맛 클리셰와 동시에 전기 능력과 인공 심장 배터리 충전이라는 색다른 판타지 설정을 더한 참신한 상상력의 'K-로코'로 전 세계 시청자를 겨냥, 지난 9일 공개 이후 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 3위를 차지하며 뜨거운 반응을 모았다.

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특히 '나를 충전해줘'에서 러블리 로코퀸으로 변신한 채수빈은 남들과 접촉하면 전기가 통해 연애조차 꿈꾸지 못했던 짠한 사연을 지닌 주인공으로 열연을 펼쳐 눈길을 끈다. 채수빈 특유의 밝고 러블리한 매력으로 엉뚱하면서도 매력적인 '인생 캐릭터'를 완성했다.

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이날 채수빈은 '나를 충전해줘' 공개 후 반응에 대해 "피부로 체감까지는 아직 아닌데 주변 친구들이나 가족들이 재미있게 봤다는 반응을 줬다. 내 친구들은 워낙 호불호가 확실해서 1, 2부 보고 재미 없으면 안 보는데 '나를 충전해줘'는 정말 재미있게 봤다고 해서 기뻤다. 흥행 성적도 기대를 안 했다면 거짓말일 것이다. 성적이 다는 아니지만 많은 분이 재미있게 보고 힐링됐으면 좋겠다는 마음이었는데, 그게 통한 것 같아서 좋았다"고 소회를 전했다.

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그는 "사실 처음 제안 받았을 때는 고민이 많았다. 장르적인 부분도 그렇고 '내가 로코에 갇히면 어쩌나' 고민의 기로에 있을 때 이 작품을 제안 받아서 더 고민됐다. 그래서 처음 작가와 감독 미팅을 하러 갈 때 정중하게 고사하려고 만났는데, 막상 작가와 감독이 '이 로코는 뻔하고 아는 맛이지만 정말 맛있게 만들겠다'라는 말을 듣고 믿고 갈 수 있겠다 싶어 선택하게 됐다"고 고백했다.

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로코 장인으로서 남모를 고충이 있었다는 채수빈은 "배우라는 일은 정말 고민이 많은 직업인 것 같다. 그동안 많은 로맨스 장르를 해왔는데 밝고 씩씩한 캐릭터라 잘 할 수 있을 거라고 생각하다가도 '이걸로 내 이미지가 굳혀지면 어쩌지?' 우려도 있었다. 하지만 '나를 충전해줘'는 하기로 한 이상 잘했다는 생각도 들었다. 보배라는 캐릭터는 워낙 열려 있는 캐릭터라 할 수 있는 것을 다 해 본 것 같다. 대본에서 이것저것 만들면서 좋은 지점을 찾아가고 도전을 할 수 있는 지점도 있어서 개인적으로 즐거웠다"며 "김영광 오빠랑 예능 홍보를 하면서 이야기를 했는데, 영광 오빠가 '너무 그런 생각에 갇히지 말고 잘 하는 것을 차곡차곡 쌓아서 하는 것도 좋다'고 하더라. 그런 이야기를 듣고 내가 너무 강박에 갇혀 있었나 싶기도 했다. 내가 잘 할 수 있는 것을 열심히 해보면서 새로운 것도 찾으면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

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김영광과 찰떡 케미에 대해서도 만족감을 드러냈다. 채수빈은 "영광 오빠가 현장에서 장르물만 하다 와서 로코를 힘들어 하더라. 감독, 스태프들이 잘하고 있다고 박수쳐주고 응원을 보내줬는데 그 모습이 또 재미있었다. 영광 오빠는 모델 출신이라서 키가 엄청 큰데 나도 작은 키가 아님에도 영광 오빠랑 있으면 아기자기하고 귀여워 보이더라. '덩케(덩치 케미)'라고 하지 않나? 그런 덩케미가 있어서 귀여워 보였다"며 "김영광은 막상 친해지고 보니 너무 웃기더라. 서로의 케미는 10점 만점에 100점인 거 같다. 비주얼도 좋았고 호랑과 보배 캐릭터로 만나서 더 좋았던 것 같다"고 자신했다.

그는 "약간 영광 오빠는 투덜이 스머프같다. 처음 본 사람들이 오해할 수 있을 것 같은 부분이 가식이 아예 없다. 태어나서 본 사람 중에 제일 가식을 못 하는 사람이다. 작품에 임할 때는 고민도 많이 하고 생각도 많이 하고 무엇보다 사람을 굉장히 잘 챙긴다. 물론 영광 오빠가 이 작품을 준비할 때는 웹소설 특유의 대사 적응기가 필요했다. '이런 말을 누가 하느냐'며 투덜대서 안 할 줄 알았는데 막상 시키면 누구보다 잘하고 한 마디로 츤데레의 정석이다"고 웃었다.

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이어 "솔직히 초반에는 조금 어려렵기도 했다. 처음 본 사람들에게 살갑게 다가가는 스타일이 아니라서 어렵다고 느껴졌는데 친해지고 나니까 나 뿐만 아니라 동료들도 많이 챙기고 형아들을 너무 좋아한다. 형아들과 밥 먹고 술도 사주고 하면서 사람을 잘 챙기더라. 따뜻한 사람이라는 걸 알고 나니까 너무 좋더라. 극중에도 보이지만 엄청 거대한 사람이 애교스러운 장면도 꽤 있는데 실제 모습도 그렇다. 귀엽고 따뜻하다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

최근 방영 10주년을 맞아 예능 프로그램으로 다시 만난 KBS2 드라마 '구르미 그린 달빛' 팀에 대한 특별한 소회도 빠지지 않았다. 채수빈은 "보통 작품 하나 끝내면 함께한 동료들과 친했다가도 시간이 오래 지나 자주 못 보지 않나? 그런데 '구르미 그린 달빛' 팀은 일단 박보검 오빠가 팀을 잘 챙겨서 가능했다. 10년 만인데, 단지 방송을 위해 뭉쳤다면 성사가 안 될 수도 있다. 그동안 계속 꾸준히 만나왔고 서로 성장해 나가면서 같이 고민도 함께 하는 시간을 가져서 예능으로 다시 만날 수 있었던 것 같다. 무엇보다 우리가 이번에 모여서 '다들 10년간 사고 안 치고 잘 성장해서 만나 다행이다'라는 말을 하기도 했다. 촬영하면서 '벌써 10년이 됐구나' 싶고 그때 입었던 옷을 입으면서 '우리 20주년 때도 만나자' '그럼 우리 몇 살에 만나는 거야' '나중엔 다들 등산복 입고 만나는거 아니냐'라는 말을 하기도 했다

채수빈은 스스로 10년을 돌아봤을 때도 "과거와 달리 요즘엔 너무 걱정이 많아졌나 싶기도 하다. 예전에는 내 역할에서 이 작품에 피해가지 않게 그저 열심히 해야 겠다는 생각만 했는데 이제는 이 작품이 시청자에게 어떻게 다가가야 할지, 또 어떻게 표현해야 설득될 수 있을지 고민이 많아졌다. 예전 초심처럼 이 인물의 감정에 집중해야 하는데 쉽지 않기도 하다. 반대로 경험치가 쌓이면서 내가 성장해 나가는 것도 분명하게 있겠지 싶기도 하다"고 곱씹었다.

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'나를 충전해줘'는 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com