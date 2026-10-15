기성용 딸, 이강인 모르는 둘째 이모에 충격..."그게 가능해?"

사진=한혜진 SNS/스초츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]축구선수 기성용의 딸 시온 양이 이강인(아틀레티코 마드리드)을 모르는 둘째 이모의 반응에 놀라움을 드러내 웃음을 안겼다.

지난 14일 유튜브 채널 '김강우 KIMKANGWOO'에서는 추석을 앞두고 처가와 본가를 찾은 김강우 가족의 모습이 담겼다.

영상 속 김강우는 먼저 아내 한무영 씨 가족들과 만났다. 이에 막내 동서인 축구선수 기성용은 가족들을 반갑게 맞이했고, 막내 처제인 배우 한혜진과도 인사를 나눴다. 이후 둘째 처제의 가족까지 합류하면서 이들은 함께 식사를 즐기며 화기애애한 시간을 보냈다.

Advertisement

대화는 한혜진이 부산으로 가족 여행을 다녀왔지만 '부캉이'를 보지 못했다는 이야기로 이어졌다. 이를 들은 김강우는 "그 기사를 못 봤냐"며 놀라워했다.

그러나 김강우의 아내는 "더 심한 애 하나 있다. 기사 모르는 애"라면서 자신의 둘째 동생을 언급했다. 이에 김강우의 아들은 "둘째 이모는 이강인이 누군지 모른다"라고 했고, 이를 들은 시온 양은 "그게 가능할 수 있냐"라며 믿기지 않는다는 반응을 보여 웃음을 안겼다.

Advertisement

이에 김강우도 둘째 처제를 향해 "너희 어디 사는데 그러냐"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

한편, 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 첫째 언니 한무영 씨와 결혼했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com