"줄 같이 서서 사줬다"…이지혜 성심당 60만원 싹쓸이 논란에 스태프 직접 등판

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 대전 명물 성심당에서 빵을 대량 구매했다가 때아닌 '싹쓸이 논란'에 휩싸였다. 하지만 알고 보니 스태프들을 위해 약 60만원어치를 대신 결제한 것이었고, 현장에 함께 있던 스태프들까지 직접 등판해 해명하면서 오히려 미담으로 번지는 분위기다.

이지혜는 14일 자신의 SNS에 '뒷사람 배려 안 하고 성심당 빵 싹쓸이해 간 이지혜 논란'이라는 내용의 게시물을 캡처해 올리며 "싹쓸이라뇨. 논란을 만드는 이유가 무엇인지 궁금합니다"라고 불편한 심경을 드러냈다.

발단은 이지혜가 앞서 공개한 성심당 방문 인증 사진이었다. 남편 문재완과 대전을 찾은 그는 줄을 서서 빵을 구매한 뒤 보냉백 11개가 나란히 놓인 사진과 함께 "우리 모두의 것"이라고 적었다.

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그러나 일부 온라인에서는 '보냉백 11개'를 두고 "뒷사람을 배려하지 않은 것 아니냐", "빵을 싹쓸이한 것 아니냐"는 지적이 나왔다.

이에 이지혜는 촬영차 대전을 방문했다가 돌아오는 길에 스태프들이 하나씩 가져갈 수 있도록 자신이 결제만 도와준 것이라고 설명했다. 단체 사진이 없어 오해가 계속되자 보냉백마다 실제로 가져간 사람들의 이름까지 직접 적어 공개했다.

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스태프들도 해명에 힘을 보탰다. 한 스태프는 "저희 다 같이 줄 서서 구매했다. 계산은 지혜 선배가 했다"고 밝혔고 또 다른 관계자는 이지혜가 스태프뿐 아니라 스태프 가족 몫까지 챙겨 약 60만원어치를 사줬다는 취지의 댓글을 남겼다.

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결국 '빵 11봉지 싹쓸이'로 번졌던 논란은 이지혜가 동료들을 위해 지갑을 연 사실이 알려지며 정반대 분위기로 흘렀다. 온라인에서는 "이게 왜 논란인지 모르겠다", "다 같이 줄 서서 산 건데 문제 될 게 있나", "오히려 스태프들 챙긴 미담 아닌가" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있고 방송과 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 가족 일상을 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com