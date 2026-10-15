[전문]‘이규한과 결혼♥’ 솔비, 직접 벅찬 마음 밝혔다 “인생 동반자 만나 행복”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과의 결혼 소식을 직접 전하며 행복한 순간을 공개했다.

솔비는 15일 자신의 SNS에 "안녕하세요 솔비예요. 제 인생에 중요하고 행복한 소식을 여러분께 전하게 됐습니다"라며 결혼 소식을 알렸다.

이어 "제가 인생의 동반자를 만나 함께 내일을 그려가게 됐어요"라며 "두 사람이 함께 만들어가는 모든 순간을 감사하고 소중히 여기며 우리라는 삶의 작품을 완성해 나가겠습니다♡ 많이 응원해주세요♡"라고 적었다.

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함께 공개한 사진에는 예비신랑 이규한과의 다정한 모습이 담겼다. 솔비와 이규한은 푸른 정원을 배경으로 손을 꼭 잡은 채 서로를 바라보며 미소 짓고 있다. 자연스럽게 맞닿은 두 사람의 시선과 편안한 분위기에서 예비부부의 설렘이 고스란히 전해진다.

또 다른 흑백 사진에서는 두 사람이 해변으로 보이는 곳에서 손을 맞잡은 모습이 포착됐다. 얼굴 대신 맞잡은 손만 담은 컷임에도 결혼을 앞둔 두 사람의 애틋한 분위기가 느껴진다.

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앞서 이날 솔비 측은 이규한과 내년 4월 결혼한다고 밝혔다. 두 사람은 방송을 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했고 결국 부부의 연까지 맺게 됐다.

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이규한 역시 결혼 소식과 함께 최근 소속사와 전속계약을 마무리하고 FA가 된 사실이 알려지며 새로운 출발을 앞두고 있다.

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다음은 솔비 SNS 글 전문

안녕하세요 솔비예요.

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제 인생에 중요하고 행복한 소식을

여러분께 전하게 됐습니다.

제가 인생의 동반자를 만나

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함께 내일을 그려가게 됐어요.

두 사람이 함께 만들어가는 모든 순간을

감사하고 소중히 여기며

우리라는 삶의 작품을 완성해 나가겠습니다♡

많이 응원해주세요

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com