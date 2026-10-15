'85세' 김혜자, 다시 불거진 건강 우려...복귀작 무대인사 돌연 취소

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김혜자(85)가 영화 '여전히 찬란하게' 무대 인사를 당일 취소하면서 다시 한번 건강에 대한 우려를 낳고 있다.

'여전히 찬란하게' 측은 15일 오후 12시 46분 언론 공지를 통해 "언론시사회 상영 전 무대 인사가 부득이한 사정으로 취소됐다"며 양해를 구했다.

당초 김혜자와 송일곤 감독이 취재진을 만날 예정이었지만 행사 당일 취소가 결정됐다.

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이날 오전 관련 보도자료가 배포돼 참석이 예고된 지 약 4시간 만이었다.

무대 인사만 취소됐으며 언론시사회 상영과 이후 기자간담회는 예정대로 진행된다.

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김혜자는 지난 6일 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫에서 주변의 부축을 받아 이동하고 여러 차례 기침하는 모습이 포착돼 건강을 걱정하는 반응을 모았다.

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당시 영화 측은 김혜자에게 단순한 감기 기운이 있으며 건강에는 이상이 없다고 설명했다. 이번 무대 인사 취소와 건강 문제 사이의 연관성은 확인되지 않았다.

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'여전히 찬란하게'는 가장 빛났던 시절을 함께 보낸 단짝 친구를 60년 만에 다시 만나는 순옥의 이야기를 담은 작품이다. 김혜자의 9년 만의 스크린 복귀작으로 오는 21일 개봉한다.

narusi@sportschosun.com