[인터뷰④] 남윤수, '메리 베리 러브' 글로벌 인기에…"두 감독님께 감사한 마음"

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남윤수가 Nippon TV·디즈니+ 시리즈 '메리 베리 러브'의 글로벌 인기에 감사 인사를 전했다.

남윤수는 14일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "제 캐릭터를 많은 분들이 좋아해 주실 줄 몰랐다"며 "함께 고생해 주신 두 감독님들한테 감사하다"라고 했다.

'메리 베리 러브'는 폭망한 한국 공간 기획자 유빈(지창욱)과 일본 여성 농부 카린(이마다 미오)이 아름다운 섬에서 펼치는 국경 초월 새콤달콤 로맨스로, '시멘틱 에러'의 김수정 감독과 '경성크리처'를 공동연출한 노영섭 감독이 메가폰을 잡았다. 남윤수는 차로섬에 있는 슈퍼 아사히 상회에서 일하는 워킹 홀리데이 청년 박구남 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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'메리 베리 러브'는 공개 첫 주만에 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 차트 2위에 올랐다. 이에 남윤수는 "그렇게 많은 분들이 좋아해 주실 줄 몰랐다. 우선 고생을 많이 한 두 감독님들께도 감사하다. 한일 배우들과 함께 작업해야 해서 디렉션도 두 배 이상 줘야 했고, 현장에서 시간도 많이 없었는데 두 감독님께서 아주 알차게 시간을 쓰셨다. 제 캐릭터도 사랑해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

극 중에서 일본어 대사를 소화한 그는 "일본에서 3~4개월 체류하면서 촬영을 했는데, 다행히 일본어 대사가 자연스럽다고 해주셔서 감사했다"며 "제가 음치라 일본어 성조를 잡기가 어려웠는데, 현지에서 수십 년 산 친구가 도와줘서 터득할 수 있었다"고 전했다.

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이어 김수정 감독과 노영섭 감독을 비롯한 일본 현지 스태프들에게도 감사 인사를 전했다. 남윤수는 "현지 스태프들이 소수였는데 얼마나 힘들었겠나"라며 "후반으로 갈수록 제 캐릭터에 대한 반응이 더 좋아질 것 같다. 다정한 한국인 남자 같은 스타일이 일본에 없다고 하더라. 저와 함께 연기한 일본 배우 미즈노 마리도 '넌 일본에서 인기가 더 많아질 것 같다'고 말해줬다"고 전했다.

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한편 남윤수가 출연한 영화 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다. 21일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com