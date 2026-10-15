♥광수와 결혼 얘기 나오더니…필테강사 옥순, 男회원 전격 차단 '무슨 일'

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 32기 옥순이 운영 중인 필라테스 센터에 뜻밖의 공지가 붙었다. "남자 신규 회원은 받지 않는다"는 내용이어서 이목이 쏠리고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 옥순이 운영하는 서울 중구의 필라테스 센터 예약 페이지가 화제를 모았다. 해당 페이지에는 "체험 수업은 진행하지 않습니다"라는 안내와 함께 "남자 신규 회원은 받지 않습니다"라는 문구가 적혀 있다.

옥순은 필라테스 강사이자 센터 운영자로 활동 중이며, 필라테스뿐 아니라 무용·요가·수영의 원리를 결합한 자이로토닉 수업도 진행해온 것으로 알려졌다.

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특히 과거에는 남성 회원들도 센터를 찾았던 것으로 전해진 만큼 새롭게 등장한 '남성 신규 회원 제한' 문구에 관심이 쏠렸다.

옥순은 해당 문구에 구체적인 이유는 밝히지 않았다. '나는 솔로' 출연 이후 인지도가 높아지고 개인적인 연락이나 관심이 늘어난 데 따른 조치가 아니냐는 추측이 있으나 확인은 되지 않았다.

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옥순은 '나는 솔로' 32기 돌싱 특집에서 치과의사 광수와 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다. 방송이 끝난 뒤 진행된 라이브 방송에서도 두 사람은 현실 커플임을 직접 알렸고 광수는 "결혼 이야기도 오가고 있다"고 밝힌 바 있다.

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최근에도 두 사람은 여행을 함께하거나 광수의 집에서 저녁 식사를 하는 등 자연스러운 데이트 일상을 공개하며 애정을 이어가고 있다. 구체적인 결혼 일정은 정해지지 않았지만 진지한 만남을 이어가는 중이다.

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이런 가운데 옥순의 센터에 등장한 '남성 신규 회원 제한' 공지가 알려지면서 배경에도 관심이 모이고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com