"내 다음 결혼은 전현무" 강균성 핑크빛 촉 가동…김장훈은 "난 자폭"

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[스포츠조선 이지현 기자] '전현무계획4'에 출연한 김장훈이 '중학교 축제'의 출연료도 마다한 채 사비로 장학금까지 주는 특별한 이유를 밝힌다.

16일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 16회에서는 경주의 특별한 칼국수 맛집을 찾은 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 김장훈-강균성의 유쾌한 '먹토크'가 펼쳐진다.

이날 네 사람은 산새가 어우러진 기와집 식당에서 21년 전통의 칼국수를 맛보며 '힐링 먹방'을 선보인다. 먹방과 함께 강균성은 '14세 연하' 유하진과의 9년 전 첫 만남부터 극적인 재회까지 러브스토리를 털어놓는다. 특히 강균성은 "몇 주 전에 프러포즈를 마쳤다. (프러포즈 때) 예비신부가 가장 예뻐야 하니까…"라며 어디서도 듣지 못한 역대급 '배려'의 프러포즈 전말을 밝힌다. 이를 들은 전현무와 김장훈은 "(오늘 한 수) 배웠네~"라며 '찐' 감탄한다.

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반면 '새신랑' 곽튜브는 "저는 (아내를) 놀라게 하는 것에 집중했다. 다행히 아내가 울긴 울더라"고 사뭇 다른 프러포즈 후기를 전한다. 그러자 김장훈은 "순댓국에 반지를 넣어두는 건 어떠냐? 그러면 먹다가 (예비신부가) '이거 오소리감투야?'라고 할 텐데"라며 웃는다. 전현무는 즉각 "에헤이~"라며 질색하고, 이에 김장훈은 "너는 형 말에 긍정한 적이 한 번도 없어"라며 발끈해 '티격 케미'를 발산한다. 그런가 하면 강균성은 "내 다음 결혼주자는 현무 형일 것 같다"는 핑크빛 촉을 가동하며 나름의 이유를 설명한다. 그런데 김장훈은 "순서 상관없이 난 빠질 거야. 확률 상 난 (결혼을) 못한다고 봐야지"라고 철저한 '자기객관화'를 해 모두를 폭소케 한다.

한바탕 결혼 토크가 지나간 뒤, 전현무는 "'숲?훈 사건' 이후로 어떠냐?"고 묻는다. 김장훈은 "오히려 자리를 잡았다. 공연 때 10대들도 많이 온다"는 근황을 알려 모두를 놀라게 한다. 나아가 그는 "대학 축제는 3개가 들어왔는데 중학교 축제는 6개나 들어왔다. 근데 내가 또 병이 도져서 애들 장학금을 주기 시작했다"며 출연료도 마다한 채 사비로 장학금까지 주는 특별한 이유를 고백해 모두를 감동케 한다.

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가슴이 따뜻한 두 남자 김장훈-강균성과 함께한 전현무-곽튜브의 경주 '힐링 먹트립'은 16일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 16회에서 만날 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com