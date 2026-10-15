[인터뷰②] 플레어유 "'보플2' 탈락, 포기할 뻔 했지만…"

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[스포츠조선 백지은 기자] 플레어유만의 청춘 서사는 지금부터 시작이다.

플레어유는 Mnet '보이즈2플래닛'에서 두터운 지지를 받았던 강우진과 최립우가 결성한 듀오다. 이들은 미니 1집 '유스에러'에 이어 사랑에 눈 뜬 소년의 감정을 그린 미니 2집 '러브후드'를 발표, 청춘 이야기를 이끌어간다.

최립우는 "사랑이란 콘셉트가 우리가 생각했던 청춘과 멀리 있는 감정일까봐 걱정도 됐지만, 청춘 안에서 다양한 모습을 하나하나 보여드리고 싶었다. 하고 싶은 걸 뚜렷하게 갖고 열정을 보이는 것이 청춘"이라고 소개했다.

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마냥 해맑고 귀엽게만 보이지만 플레어유는 많은 굴곡을 가진 팀이다. 강우진은 고교 시절 밴드 활동을 하다 '보이즈2플래닛'을 통해 아이돌로서의 가능성을 재확인했고, 최립우는 외국인 멤버로서 낯선 한국땅에 적응하기 위한 우여곡절을 겪었다. 그렇게 '보이즈2플래닛'에서 남다른 비주얼과 실력으로 파이널 데뷔배틀까지 진출했다. 하지만 빛나는 꿈을 손에 넣은 듯 했던 그 순간, 두 사람은 안타깝게 탈락의 고배를 마셨다.

강우진은 "갈피를 못 잡은 순간이 많았다. 내가 노래를 왜 하게 됐는지 잊었다는 생각이 들 때마다 주변 어른들께 조언을 구했고 동경했던 아티스트 영상을 보며 초심을 다잡았다. '보이즈2플래닛'도 주변에서 '기회가 있을 때 해보는 게 좋다'는 조언을 해주셔서 도전했는데 아이돌로 데뷔하는 것이 '아이돌 강우진'을 좋아해준 팬분들에 대한 예의라 생각했고 내게도 좋은 경험이 될 거라 생각했다. 우리는 팬들을 위해 만들어진 팀"이라고 털어놨다.

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최립우는 "혼자 한국에 와서 아이돌 연습생이 됐지만 100% 데뷔할 수 있는 건 아니다보니 포기해야겠다는 생각도 했었다. 많이 방황했다. 그러다 운 좋게 서바이벌에 나가게 됐다. 잘될 것 같다가도 순위가 내려가면서 두번이나 상처를 받은 느낌이었다. 이제는 정말 최선을 다했고 더이상 내가 할 수 있는 건 없다는 생각에 고향으로 돌아가려 했다. 그런데 운 좋게 데뷔하게 됐다"고 회상했다.

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아직도 '보이즈2플래닛' 출연자들과 돈독한 우정을 유지하고 있다는 플레어유다. 이제는 프로그램을 떠나 각자의 길에서 도전하고 있는 만큼, 서로의 활약을 응원하고 있다고. 이와 함께 서바이벌 도전 중에도, 그로부터 1년이 지난 뒤에도 변함없이 자신들을 믿고 지지해주는 팬들에 대한 애정도 깊어졌다. 그들이 보내준 과분한 사랑에 어떻게 보답해야할지를 끊임없이 고민하며 자신을 채찍질하고 있다.

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그렇게 만든 곡이 바로 이번 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와'다. '너의 계절이 찾아와'는 서정적인 보컬 선율과 레트로하면서도 포근한 사운드가 조화를 이룬 신스팝 장르의 곡으로 함께했던 추억과 설렘을 노래했다.

강우진은 "아직 부족한 점이 많고 해야할 게 너무 많아 방황할 틈도 없다. 당장 해야할 일들에 최선을 다하고 있다. 실력이 계속 성장해야한다는 걱정에 틈날 때마다 연습도 하고 있다. 이번 타이틀곡 퍼포먼스도 그렇다. 우리가 듀오라 페어 안무가 굉장히 많다. 브릿지에 내가 형 손에 글씨를 적어서 형이 카메라에 보여주는 안무가 있다. 음악방송마다 글귀를 바꿔서 적으면 팬분들이 찾아볼 수 있는 재미 요소가 될 것 같아서 브릿지가 킬링파트가 될 것 같다"고 전했다.

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'러브후드'는 14일 오후 6시 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=FNC엔터테인먼트