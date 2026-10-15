[인터뷰①] 플레어유 "♥으로 채운 앨범, 목표는 음방 1위"

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[스포츠조선 백지은 기자] '청춘 듀오' 플레어유가 눈부신 감정의 계절을 노래한다.

플레어유가 미니 2집 '러브후드'로 컴백한다.

플레어유는 최립우와 강우진으로 구성된 듀오로, 지난 5월 미니 1집 '유스 에러'로 데뷔했다. '두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간'을 의미하는 팀명처럼 이들은 서로 다른 개성과 온도를 가진 두 청춘이 만나 더 선명한 하나의 빛을 만들어가는 과정을 음악에 녹여내며 데뷔와 동시에 큰 반향을 이끌어냈다.

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Mnet '보이즈2플래닛'을 통해 이미 입증된 실력과 비주얼에 청춘 서사까지 더해지면서 '유스 에러'는 발매 당일에만 한터차트 기준 10만장에 육박하는 판매량을 기록하며 이례적인 기세를 보였다. 그리고 5개월 만에 '러브후드'로 또 다른 청춘의 얼굴을 보여주는 것.

강우진은 "아무래도 첫 컴백인 만큼 데뷔 앨범과 컴백 앨범에 대한 기대치가 다를 수 있으니까 데뷔 때보다 좋은 모습 보여드려야 한다는 생각이 있었다. 녹음도 훨씬 오래 했고 안무도 훨씬 열심히 했다. 이번 컴백을 통해 팬분들에게 다른 모습으로 성장했다는 걸 보여드리고 싶다는 욕심이 있다"고, 최립우 첫 컴백이라 데뷔 앨범과는 다른 느낌이다. 우리 아이디어도 많이 냈다. 준비하면서 빨리 보여주고 싶은 마음이 컸다"고 밝혔다.

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'러브후드'는 사랑이란 새로운 감정을 처음 마주한 소년의 시감을 담은 앨범이다. 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와'는 서정적인 보컬 선율과 레트로하면서도 포근한 사운드가 조화를 이룬 신스팝 장르의 곡이다.

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강우진은 "'백일밤' '너의 계절이 찾아와' '윈도우 뷰'가 타이틀곡 후보였는데 가장 귀가 많이 가고 더 듣고 싶어지는 노래가 '너의 계절이 찾아와'였다. 회사 식구들이 우리 목소리를 많이 반영해주셨다"고, 최립우는 "개인적으로 좋아하는 장르"라고 말했다.

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데뷔곡에 이어 다시 한번 청춘의 사랑을 노래하는 만큼, 뚜렷한 성장을 보여주고 플레어유만의 세계관을 쌓아가기 위해 고민을 거듭했다.

강우진은 "'유스 에러'는 직관적으로 연인의 사랑을 보여준다면 이번 타이틀곡은 사랑이란 대주제 안에서 부모 자식간의 사랑, 친구들과의 우정 등 많은 가지를 내릴 수 있다. 개인적으로 1집 때는 조금 시키는대로 기계적으로 스킬에 신경쓰며 불렀다는 게 느껴졌는데 이번엔 훨씬 디테일하고 섬세한 표현이 잘 느껴지는 것 같다"고 설명했다.

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이밖에 이번 앨범에는 트렌디한 느낌의 '백일밤', 실제 알람소리를 오작동의 시그니처 사운드로 녹여낸 '펄스 알람', 팝장르의 '매들리 인 러브', 연애 초반의 가장 반짝이는 온도를 표현한 '윈도우 뷰', R&B 장르의 '잠시 너를 잊어서' 등 총 6곡이 수록됐다.

사실 가요계에서 남성 듀오는 흔히 찾아볼 수 있는 구성이 아니었다. 1990년대 플라이투더스카이 UN 등이 활약하긴 했으나 이후 뚜렷한 색을 가진 남자 듀오를 찾기는 어려웠고, 일부 팀의 유닛 정도가 인기를 끌었던 정도다. 그러나 플레어유는 톡톡 튀는 강우진의 보컬과 최립우의 고급진 음색의 하모니, 무대의 여백까지 세련되게 연출해내는 둘만의 페어 안무, 두 사람의 우정과 연대 그리고 성장 서사로 꽉 채운 세계관을 갖고 있다. 이는 다인원 블록버스터 그룹이 주를 이루는 아이돌 시장에서 도드라지는 차별화 포인트이자 강력한 무기다.

강우진은 "강점이자 단점이 멤버가 우리 둘이란 거다. 형과 나의 목소리가 서로를 채워주고, 실제 한 팀이라고 생각하는 댄서 형들과의 시너지가 무대에서도 많이 보이는 것 같다. 형과 나는 식성도, 성격도, 언어도 다른 만큼 처음엔 다툼도 있었고 어렵다고 생각했는데 계속 대화도 많이 하고 시간이 쌓이다보니 조금씩 맞춰져 가고 있다"고 전했다.

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플레어유는 정상을 향해 거침없는 질주를 신작한다.

최립우는 "차트인이 되면 좋겠다. 또 우리가 표현하고 싶은 이야기를 확실히 전달하며 플레어유라는 브랜드를 만들어가고 싶다"고, 강우진은 "음악방송 1등도 해보고 싶다. 또 우리 노래를 듣는 분들이 각자 어떤 사랑이 있었는지를 한번 생각해보며 자신만의 사랑을 발견하는 것이 이번 앨범의 목표"라고 말했다.

'러브후드'는 14일 오후 6시 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=FNC엔터테인먼트