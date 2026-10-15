"H.O.T 장우혁이 폭행·폭언"…폭로 전 직원, 명예훼손 항소심도 무죄[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 H.O.T 출신 장우혁에게 폭언과 폭행을 당했다고 폭로했던 김 모씨가 다시 한번 무죄를 선고받았다.

15일 서울서부지법 형사항소2-1부(부장판사 정성균) 심리로 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 기소된 김씨에 대한 항소심 선고공판이 열렸다.

이날 재판부는 1심과 마찬가지로 김씨에게 무죄를 선고했다.

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재판부는 허위사실 적시에 의한 명예훼손과 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의를 모두 인정하지 않았다. "검사가 2심에서 추가 제출한 증언과 진술 내용을 종합해 보더라도 원심 판단을 뒤집을 정도로 김씨의 주장이 허위사실이라는 점이 명백하게 입증됐다고 보기 어렵다. 피해자(장우혁)의 사회적 지위와 영향력 등을 감안할 때 김씨의 폭로는 공공의 이익에 관한 측면이 분명히 존재한다. 다른 부차적인 목적이나 의도가 일부 섞여 있었다 하더라도 오로지 비방 목적만 있었다고 단정하기는 어렵다"고 판시했다.

김씨는 2022년 6월 온라인 커뮤니티를 통해 장우혁에 대한 폭로글을 게재했다. 김씨는 2014년 중국 출장에서 택시로 이동하던 중 장우혁에게 뒤통수를 맞았고 2020년에는 방송국 대기실에서 손등을 가격당하고 욕설을 들었다고 주장했다.

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장우혁은 김씨의 주장은 모두 사실이 아니며, 방송국 사건은 자신이 A씨에게 폭행을 당했다고 맞섰다. 또 김씨를 명예훼손 혐의로 고소했다.

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그러나 경찰은 2014년 김씨가 장우혁에게 폭행과 폭언을 당했다는 것은 사실이라고 봤다. 다만 2020년 방송국 폭행 사건은 허위사실이라 보고 A씨를 검찰에 송치했다.

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검찰은 김씨에 대해 벌금 200만원형을 구형했다.

하지만 1심 재판부는 "고용 관계 등 우월적 지위에 있던 장우혁의 진술보다 피해사실을 구체적이고 일관되게 진술한 김씨의 주장이 신빙성이 더 높다"며 무죄를 선고했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com