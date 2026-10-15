'피 토한 척' 장난 비난폭주..'임신' 김지민, ♥김준호 상황극 결국 '빛삭'

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[스포츠조선 정유나 기자] 코미디언 김준호가 임신 중인 아내 김지민을 상대로 벌인 장난 영상이 논란을 부른 가운데, 김지민이 해당 영상을 삭제했다.

김지민은 지난 13일 자신의 SNS에 "오우! 마이갓!! 이런 일이!!! 남편 안 넘고 다니겠습니다. 반성합니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 김준호는 바닥에 엎드려 쓰러진 듯한 모습을 연출했다. 그의 얼굴 앞에는 피를 토한 것처럼 보이는 붉은색 액체가 놓여 있어 실제 상황을 연상케 했다.

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이를 발견한 김지민은 처음에는 놀란 표정을 지었지만, 이내 행주를 가져와 바닥을 닦기 시작했다. 세정제를 뿌리는 것은 물론 김준호의 머리까지 들어 올려 청소를 이어갔다. 이후 바닥 정리를 마친 김지민은 쓰러져 있는 남편을 그대로 둔 채 자리를 떠나 상황극을 마무리했다.

영상이 공개된 뒤 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 임신 중인 김지민을 놀라게 할 수 있는 장난은 부적절하다는 지적이 나왔다. 일부 누리꾼들은 "아기가 놀랄 것 같다", "임신하면 몸을 구부리는 것도 힘든데 이런 장난은 하지 않았으면 좋겠다", "철딱서니를 챙기라" 등의 반응을 보였다.

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반면 상황극을 개그의 일부로 받아들이는 의견도 있었다. 누리꾼들은 "왜 개그를 다큐로 받아들이냐", "개그는 개그일 뿐"이라며 상반된 반응을 나타냈다.

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이런 가운데 김지민은 현재 해당 영상을 삭제한 상태다.

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jyn2011@sportschosun.com