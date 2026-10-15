"장우혁 폭행, 허위라 보기 어렵다"...폭로 직원, 2심도 무죄

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장우혁에게 폭언과 폭행을 당했다고 폭로했다가 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 전 소속사 직원이 항소심에서도 무죄를 선고받았다.

서울서부지법 형사항소2-1부는 15일 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 김모 씨에 대한 검사의 항소를 기각했다.

이에 따라 김씨는 1심에 이어 항소심에서도 무죄를 선고받았다.

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재판부는 폭행 주장이 허위라는 점이 "명백하게 입증됐다고 보기 어렵다"고 판단했다.

사실 적시에 의한 명예훼손 혐의에 대해서도 장우혁의 지위와 영향력을 고려했을 때 공공의 이익에 관한 인식이 있었다고 봤다.

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김씨는 2022년 6월 온라인 커뮤니티에 과거 장우혁에게 폭언과 폭행을 당했다는 취지의 글을 게시했다.

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장우혁은 해당 주장이 사실과 다르다며 김씨를 명예훼손 혐의로 고소했고, 검찰은 김씨를 재판에 넘겼다.

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1심 재판부는 김씨에게 무죄를 선고했다. 검찰은 이에 불복해 항소했으나, 항소심 재판부도 원심 판단이 타당하다고 보고 무죄를 유지했다.

narusi@sportschosun.com