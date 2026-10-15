"‘닥터X’ 현실 왜곡 심각"...현직 의사가 방송심의 접수 파장 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 의료 고증 논란에 휩싸인 가운데 이번에는 자신을 의사라 밝힌 인물이 직접 방송 심의를 신청한 사실까지 알려지며 논란이 새로운 국면을 맞았다.

최근 자신을 정형외과 의사라고 밝힌 한 누리꾼은 자신의 SNS를 통해 '닥터X'를 상대로 방송 심의를 요청했다고 공개했다.

함께 공개한 방송미디어통신심의위원회 접수 화면에는 지난 13일 'SBS 드라마 닥터X 하얀 마피아의 시대의 의료 현실 왜곡 및 의료인 묘사에 관한 심의 요청'이라는 취지의 신청이 접수된 모습이 담겼다. 화면상 처리 상태는 '접수대기'로 표시돼 있다.

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글쓴이는 심의를 신청한 이유에 대해 "회진을 불필요한 잡무처럼 묘사하고 의료진을 무능한 악역으로 단순화하며, 의료 행위의 불확실성마저 외면하는 연출이 반복된다"고 주장했다. 이어 "극적 과장은 이해하지만 이 정도면 의료 현실에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있다고 판단했다"고 밝혔다.

'닥터X'는 지난 9일 첫 방송 이후 김지원이 연기하는 천재 외과의 계수정을 중심으로 빠른 전개와 강렬한 캐릭터를 내세우며 단숨에 화제작으로 떠올랐다. 시청률 역시 1회 11.4%, 2회 14.9%를 기록하며 흥행에 성공했다.

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하지만 높은 화제성과 별개로 의료계 일각에서는 일부 장면이 실제 의료 현장과 지나치게 동떨어졌다는 지적이 이어졌다.

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대표적으로 서혜부 탈장 환자를 응급수술로 보내는 과정, 혈압조차 측정되지 않을 정도로 위급한 환자를 다루는 과정에서 마취과 처치가 충분히 묘사되지 않은 점, 심정지 환자에게 300J 제세동을 시행하는 장면 등이 실제 의료 상황과 맞지 않는다는 지적을 받았다.

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논란은 작품의 의료 자문에 참여한 응급의학과 의사 겸 작가 남궁인 교수가 직접 입장을 밝히면서 더욱 확산됐다.

남궁인 교수는 SNS를 통해 자신이 '닥터X'의 현장 자문으로 참여했다고 밝힌 뒤 한 누리꾼이 "의학 자문하신 것 맞느냐"고 묻자 "저는 현장 자문이었다"고 답했다. 그러면서 "의학적으로 틀린 부분이 나온다면 자문과 제작진이 싸우다가 자문이 패배한 것으로 보면 된다"는 취지의 답변을 남겨 눈길을 끌었다.

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드라마라는 장르 특성상 극적 과장과 캐릭터의 선명한 설정은 불가피하지만 사람의 생명과 직결된 의료 행위를 다루는 만큼 일정 수준 이상의 현실성이 필요하다는 목소리도 나오고 있다.

특히 단순한 온라인 고증 논쟁을 넘어 실제 의사가 심의 절차를 밟았다는 사실까지 공개되면서 '닥터X'를 둘러싼 의료 묘사 논란은 당분간 이어질 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com