"내 인생에 들어온 지안"…이규한, 솔비와 결혼 발표 직후 새 SNS 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이규한이 오늘(15일) 가수 겸 화가 솔비와 결혼을 발표한 가운데, 새롭게 개설한 SNS를 통해 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다.

이규한은 15일 자신의 인스타그램 계정에 "내 인생에 들어온 지안♥"이라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다. 지안은 솔비의 본명인 권지안을 가리킨다.

공개된 첫 번째 사진에는 밤바다를 배경으로 손을 꼭 맞잡은 두 사람의 모습이 담겼다. 흑백으로 촬영된 사진에는 서로의 손을 놓지 않는 두 사람의 다정한 분위기가 고스란히 담겼다.

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또 다른 사진에서는 한층 달콤한 분위기가 포착됐다. 푸른 하늘과 나무, 꽃이 어우러진 정원에서 이규한과 솔비는 손을 잡은 채 서로를 바라보고 있다. 특히 얼굴을 가까이 맞대고 입맞춤을 나눌 듯한 모습이 눈길을 끌었다.

이규한은 편안한 재킷과 바지 차림으로 자연스러운 매력을 드러냈고, 솔비는 검은색 롱 의상에 초록색 가방을 매치해 세련된 분위기를 연출했다.

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무엇보다 이규한이 결혼 발표 당일 SNS 계정을 개설하고 처음 공개한 게시물이 예비 신부 솔비를 향한 사랑 고백이라는 점에서 의미를 더했다.

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게시물이 공개되자 지인들과 팬들의 축하도 쏟아졌다. 댓글에는 "진심으로 축하해요", "진짜 너무 축하해요", "오빠 너무 축하드려요", "형 방금 뉴스 보고 왔는데" 등의 반응이 이어졌다.

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특히 이규한은 솔비의 활동명이 아닌 본명 '지안'을 직접 언급하며 애정을 표현했다. 짧은 한 문장이지만 결혼을 앞둔 예비 신부를 향한 각별한 마음을 엿볼 수 있는 대목이다.

한편 이규한과 솔비는 이날 결혼을 공식 발표했다. 솔비의 소속사 지안캐슬은 "두 사람이 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"고 밝혔다.

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이어 "최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나눴으며, 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라며 "결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들과 함께 비공개로 진행할 계획"이라고 전했다.

두 사람은 지난해 방송된 KBS Joy·KBS 2TV 예능 '오래된 만남 추구' 시즌3에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 방송에서 서로에게 호감을 드러냈던 두 사람은 실제 연인으로 발전해 결혼이라는 결실을 보게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com