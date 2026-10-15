박세영 딸, 14개월에 알게 된 돈의 맛...한고은 "잘 살겠다" ('슈돌')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 박세영, 곽정욱 부부가 똑 닮은 14개월 된 딸 나엘 양을 공개했다.

15일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 새로운 가족으로 합류한 박세영, 곽정욱 부부와 딸 곽나엘 양의 모습을 담은 영상을 공개했다.

영상 속 박세영은 "14개월 된 딸 곽나엘을 키우고 있는 초보 엄마"라고 자신을 소개했다. 박세영과 곽정욱은 지난 2013년 KBS2 드라마 '학교2013'에 함께 출연해 인연을 맺은 뒤 결혼했다.

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이어 공개된 나엘 양은 사랑스러운 매력으로 시선을 사로잡았다. 특히 남다른 먹방을 선보이며 웃음을 안겼다.

박세영은 출산 후 배우 활동은 잠시 접고 육아에 전념해왔다가 최근 4년 만에 안방 극장에 복귀했다.

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그는 "내가 워킹맘을 할 수 있을까. 잘 해내고 싶었다"라며 "육아도 일도 열심히 해서 완벽한 워킹맘이 되어 보려고 한다"라며 각오를 밝혔다.

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그때 아빠와 함께 엄마의 촬영장을 방문한 나엘 양의 모습이 공개됐다. 뒤늦게 딸을 확인한 박세영은 환한 미소를 지으며 애틋한 마음을 드러냈다.

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이후 함께 드라마에 출연 중인 한고은은 나엘 양에게 5만원을 건넸고, 나엘 양은 돈에서 눈을 떼지 못해 웃음을 안겼다. 이에 한고은은 "나엘이 잘살겠다"라며 웃었다.

한편, 박세영은 지난 2022년 2월 2살 연하의 배우 곽정욱과 결혼했다. 이후 지난해 5월 첫딸을 라엘 양을 얻었다.

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anjee85@sportschosun.com