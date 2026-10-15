'나솔' 환골탈태 33기 현숙, 또 맨발댄스 도전…유지중인 뼈말라 몸매 "비법 좀 알려줘"

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 33기 현숙이 또 한 번 댄스 챌린지에 도전하며 자신감 넘치는 근황을 공개했다.

현숙은 15일 자신의 SNS에 "다른 방구석 맨발 댄스. 캣츠아이 광팬 인증. Las amo Katseye!!!!"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 집 거실에서 그룹 캣츠아이의 '터치(Touch)'에 맞춰 춤을 추는 현숙의 모습이 담겼다. 흰색 긴팔 티셔츠에 검은색 바지를 입고 맨발로 등장한 현숙은 음악에 맞춰 양팔을 들어 올리고 리듬감 있게 몸을 움직이며 능숙한 춤 실력을 뽐냈다.

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특히 방송 당시보다 한층 날씬해 보이는 몸매가 눈길을 끌었다. 몸에 붙는 상의와 바지를 착용한 현숙은 군살 없이 늘씬한 실루엣을 드러냈고 카메라를 바라보며 여유롭게 안무를 소화하는 모습으로 반전 매력을 발산했다.

영상을 접한 누리꾼들의 관심도 뜨거웠다. 누리꾼들은 "다이어트 비결 뭐예요? 라이브 방송 때보다 날씬해졌어요", "살 독하게 빼셨네요. 멋있어요", "현숙님 제발 다이어트 비법 알려주세요", "다이어트 식단 공개해 주세요" 등 달라진 외모에 놀라움을 드러냈다. 또 "현숙님 반전 매력, 춤 너무 잘 추심", "춤선이 너무 예쁘고 기분 좋아지게 하는 매력이 있다", "날이 갈수록 예뻐지고 날씬해지는 것 같다", "진짜 춤에 재능 있다", "나중에 아일릿 노래도 춰 달라" 등 응원의 댓글도 쏟아졌다.

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현숙은 ENA·SBS Plus 연애 예능 '나는 SOLO' 33기 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 1991년생인 현숙은 서울 소재 무역 관련 공공기관에 근무하는 직장인으로 방송에서 외국어 능력을 갖춘 반전 스펙을 공개해 화제를 모았다. 방송 당시 데이트 선택에서 0표를 받아 홀로 식사하며 눈물을 보이는 등 연애에 서툰 모습을 보여 안타까움을 자아내기도 했다.

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지난달 방송된 33기 최종 선택에서는 커플 성사에 실패했다. 종영 후 진행된 라이브 방송에서도 여전히 솔로라고 밝힌 바 있다.

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방송 이후에는 SNS를 통해 일상과 댄스 챌린지 영상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 방송에서 보여준 수줍은 모습과 달리 카메라 앞에서 자신감 넘치는 춤 실력을 선보이는 현숙의 근황에 관심이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com