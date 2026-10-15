'비혼주의자' 이규한♥'연예인 철벽' 솔비…소신 뒤집은 반전 '결혼 발표'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이규한과 가수 겸 화가 솔비가 결혼을 발표한 가운데, 두 사람의 과거 결혼관이 재조명되고 있다. 결혼 생각이 전혀 없다던 이규한과 연예인과는 결혼하고 싶지 않다던 솔비가 결국 서로의 배우자가 된 것이다.

15일 이규한과 솔비가 결혼 소식을 전하면서 과거 방송에서 밝힌 두 사람의 발언에도 관심이 쏠리고 있다.

먼저 이규한은 지난 2023년 2월 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에 출연해 자신을 비혼주의자라고 생각했다고 고백했다.

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당시 이규한은 "나는 비혼주의자라고 생각했다. 결혼 생각이 전혀 없었다"며 결혼에 대한 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다.

특히 그는 결혼식을 올리는 것 자체가 싫었다고 밝혔다. 실제 결혼은 물론 드라마 속에서 결혼식 장면을 촬영하는 것조차 어색하고 힘들었다는 것. 결혼에 대한 거부감이 연기에도 영향을 미칠 정도였던 셈이다.

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평소 결혼과 거리를 두고 살아왔던 이규한이지만, 시간이 흐르면서 결혼에 대한 생각에도 변화가 생겼다. 그리고 약 3년이 지난 현재, 솔비와 결혼을 발표하며 인생의 새로운 출발을 알렸다.

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솔비 역시 과거 연예인과의 결혼에 부정적인 입장을 드러낸 바 있어 눈길을 끈다. 솔비는 지난해 9월 자신의 유튜브 채널 '솔비이즈백'에서 황보와 결혼에 관한 이야기를 나누던 중 "결혼은 연예인이랑 안 하고 싶다"고 밝혔다.

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당시 솔비는 결혼을 하지 않은 자신의 상황에 대해서도 솔직한 생각을 전했다. 결혼을 못 한 것이 아니라 스스로 하지 않은 것이라는 취지로 이야기하며 결혼에 대한 자신만의 기준이 있음을 드러냈다.

결혼 자체를 거부한 것은 아니었지만, 적어도 배우자만큼은 같은 연예계 종사자가 아니었으면 좋겠다는 바람을 밝힌 것이다.

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그러나 약 1년이 흐른 뒤 솔비가 선택한 배우자는 다름 아닌 배우 이규한이었다. 연예인과 결혼하고 싶지 않다고 했던 과거 발언과는 정반대의 선택을 하게 된 셈이다.

결혼 생각이 전혀 없다던 이규한과 연예인과의 결혼을 원하지 않았던 솔비. 각자 결혼에 대해 확고한 생각을 밝혔던 두 사람이 결국 서로를 만나 부부의 연을 맺게 됐다는 점에서 더욱 관심을 모은다.

한편 이규한과 솔비는 15일 결혼을 발표했다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺었으며, 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com