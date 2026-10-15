김선아 "故설리가 남긴 반려묘, 내 딸이자 살아갈 힘"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김선아가 지난 14일 절친 고(故)설리의 7주기를 맞아 애틋한 그리움과 함께 설리가 남겨준 반려묘를 향한 각별한 애정을 드러냈다.

김선아는 15일 개인 블로그에 "소울메이트 같았던 친구가 세상을 떠난 지 어느덧 7주기가 되었다"라며 고 설리를 향한 변함없는 그리움을 드러냈다.

김선아는 "친구가 없는 세상은 여전히 말라가는 것처럼 느껴지지만, 그 친구가 딸처럼 키우던 블린이(반려묘)를 데려온 뒤 내 삶에는 다시 작은 빛이 찾아왔다"라고 전했다. 이어 "이제 그 아이는 내 딸이자, 내가 살아갈 힘이고, 사랑이며, 행복이다"라고 전했다.

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김선아는 생전 설리의 모습을 떠올리며 "늘 반짝반짝 빛나는 사람이었다"라고 회상했다. 그는 "특별히 무언가를 과시하지 않아도 곁에 있으면 자연스럽게 주변이 밝아졌다. 친구의 말 한마디, 표정 하나, 함께 보내던 평범한 시간까지도 오래 기억에 남았다"라고 밝혔다.

그러면서 "그래서인지 친구가 세상을 떠난 뒤의 빈자리는 단순한 슬픔으로 설명할 수 없었다"라며 "친구 한 사람이 사라진 것이 아니라, 내 세상의 빛 하나가 꺼진 것 같았다"라고 털어놨다. 그러면서 "시간은 그리움을 없애주기보다 그리움과 함께 살아가는 방법을 조금씩 가르쳐주는 것 같다"라고 덧붙여 먹먹함을 안겼다.

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김선아는 설리가 딸처럼 키우던 반려묘 블린이를 데려와 함께 살게 된 사연을 전했다. 김선아는 "친구를 잃은 뒤, 나는 빛을 잃었다고 생각했다. 그런데 가만히 돌아보니 친구는 자신의 빛을 완전히 사라지게 두지 않았다"라며 "가장 소중하게 사랑하던 아이를 내게 남겨주었다"라고 전했다. 그러면서 "친구가 딸처럼 키우던 블린이는 이제 내 곁에서 나를 바라보고, 내 하루를 함께 살아간다. 아이를 볼 때마다 친구의 사랑이 느껴진다"라며 반려묘를 향한 애틋한 마음을 전했다.

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마지막으로 김선아는 "친구야, 네가 떠난 지 7년이 되었지만 나는 여전히 너를 기억해. 그리고 네가 사랑했던 아이와 함께 오늘도 살아가고 있어. 네가 남긴 빛을 품고, 그 빛을 다시 사랑하며"라고 덧붙여 깊은 여운을 남겼다.

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한편, 고 설리는 2019년 10월 14일 세상을 떠났다.

anjee85@sportschosun.com